La Yamaha MT-09 décroche un prix du design

Le constructeur nippon Yamaha revient d'Essen en Allemagne avec un trophée pour le moins prestigieux. Il s'agit en effet du Red Dot Design Award remis par le Design Zentrum Nordrhein Westfalen chaque année pour récompenser le meilleur design produit. En 2024, le modèle à recevoir ce titre n'est autre que le roadster MT-09. Une récompense qui prend la suite du scooter Xmax 300 victorieux de cette compétition l'année dernière.

La Yamaha MT-09 en est actuellement à sa quatrième génération avec un regard retravaillé, un réservoir sculpté et une poupe revue. La moto reprend une présentation plus consensuelle après l'accueil peu enthousiaste du public concernant la version dotée d'un éclairage avec un mono projecteur central. Concernant le réservoir, sa forme vise à rendre l'ambiance mécanique plus gratifiante pour le motard même si son bloc CP3 n'évolue pas. En outre, il offre une liberté de mouvement plus marquée par rapport à la génération sortante.

Côté mécanique, la Yamaha MT-09 embarque donc sans surprise son bloc trois cylindres quatre soupapes double arbre à cames en tête. Un moteur qui délivre 110 chevaux à 10000 tr/min pour un couple 93 Nm à 7000 tr/min. La version A2 bridée revendique quant à elle une puissance de 47,6 chevaux à 6000 tr/min débridable à 95,2 à 2000 tr/min. Ses tarifs sont fixés à 10 799 euros pour les trois teintes Midnight Cyan, Icon Blue et Tech Black.