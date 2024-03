Le BMW CE 02 en promo et à partir de 99 euros par mois

Après le succès du scooter électrique au look futuriste BMW CE 04, le constructeur allemand a présenté le petit frère, le BMW CE 02. Un deux-roues électrique en forme de petite moto voulu plus accessible et fun que le CE 04 à destination d’une clientèle plus jeune, décliné en deux versions : équivalent 50 cm3 et équivalent 125 cm3 (15 chevaux de puissance nominale et couple de 55 Nm)

Développé en Allemagne, et produit en Inde par le géant local TVS, le BMW CE 02 dispose de deux batteries de 1,96 kWh qui lui offrent une autonomie allant jusqu’à 90 km.

Arrivés il y a peu dans les concessions et commercialisés à partir de 7 750 € pour la version AM (50 cm3) et 8 750 € pour l‘équivalent 125 cm3, le BMW CE 02 profite jusqu’à la fin du mois de mai 2024 d’un avantage client de 900 €, qui complète le bonus écologique de 490 € pour le AM et 900 € pour la version 125 cm3.

Pour un achat comptant, le BMW CE 02 est ainsi accessible à partir de 6 390 € en version AM (6 950 € pour le CE 02 standard).

BMW Motorrad propose également, pour toute commande passée avant le 31 mars prochain, une offre de Location longue durée (LLD de 36 mois et 15 000 km), à partir de 99 € par mois, avec extension de garantie incluse.