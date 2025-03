Le circuit de Jerez sous l'eau : pas d'inquiétude pour le Grand Prix MotoGP malgré des images impressionnantes

Les images sont impressionnantes.

Après la région de Valence en fin d'année dernière, c'est cette fois la communauté de Murcia et l'Andalousie, dans le sud de l'Espagne qui ont été victimes d'importantes inondations.

Toute la zone autour du circuit Angel Nieto de Jerez de la Frontera a été affectée par la pluie et la neige. Les pompiers de Jerez de la Frontera ont même dû intervenir pour secourir 40 personnes coincées dans leurs véhicules sur l'autoroute en raison du ruissellement du ruisseau Salado provoqué par les fortes pluies.

D'après les pluviomètres les plus proches du circuit, plus de 120 litres par mètre carré sont tombés ce lundi dans la zone orageuse en seulement une demi-heure.

Une violente tempête qui n'a pas épargné le tracé andalou, dont les images circulent depuis lundi sur les réseaux sociaux, faisant craindre des dégâts importants.

Si les images montrent la ligne d'arrivée et la zone des stands complètement inondées, les principaux dégâts sur le circuit se situent dans les virages 7, 81 11 et le dernier virage, Jorge Lorenzo (virage 13), dans les zones de dégagement de la piste.

Plus de peur que de mal pour le circuit de Jerez

Malgré des scènes chaotiques, on ne déplore heureusement aucun blessé parmi le personnel du circuit sur place au moment de l'inondation.

Autre bonne nouvelle, le circuit a déjà annoncé que la manche du championnat du monde MotoGP prévue le week-end du 25 au 27 avril pourra se tenir dans de bonnes conditions : « Pour la tranquillité des fans, le Circuit de Jerez garantit que ces travaux qui sont réalisés aujourd'hui dans les installations, garantissent que le Grand Prix d'Espagne se déroulera comme prévu du 25 au 27 avril, et seule l'activité la plus proche de ces jours sera affectée par ces travaux de nettoyage et de réparation des dommages. »