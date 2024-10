Le Grand Prix MotoGP de Valence en péril ?

Avec un bilan encore provisoire de plus de 60 morts, c'est une véritable tragédie que vient de subir la région de Valence, en Espagne.

Les orages meurtriers qui ont frappé l'Est de la péninsule ibérique ce mardi et mercredi ont été d'une violence inouïe (près de 200 litres d'eau par m²), entraînant des crues, des coulées de boue et des inondations.

Si le bilan humain est très lourd et dramatique, les intempéries ont également grandement endommagé les différentes infrastructures de la région, notamment les axes routiers.

Des difficultés qui pourraient bien entraîner l'annulation du prochain Grand Prix MotoGP de Valence, devant se tenir dans un peu plus de deux semaines, du 15 au 17 novembre.

Si l'évènement semble dérisoire devant l'ampleur de la catastrophe humaine, pour les organisateurs de l'ultime course de la saison 2024 du championnat du monde MotoGP, l'heure est aussi aux bilans concernant les différentes infrastructures du circuit.

Ainsi, selon un communiqué publié par le Circuit Ricardo Tormo de Valence : « après une première inspection, l'état de la piste est optimal, une bonne partie des infrastructures d'accès et des parkings ont été sérieusement endommagés et demandent des réparations urgentes. »

Logiquement peu prioritaire pour les autorités locales, le tracé valencian a également annoncé que tout son personnel était hors de danger, après avoir dû rester sur place durant la nuit de mardi à mercredi.

Si l'épreuve reste, à l'heure où nous écrivons ces lignes, maintenue, les dégâts occasionnés au tracé et à ses accès pourraient remettre en question la bonne tenue de l'évènement, qui devait accueillir plus de 100 000 personnes dans un peu plus de deux semaines. Le temps est donc compté pour les organisateurs, faute de quoi il faudra trouver une solution de repli pour disputer l'ultime rendez-vous de la saison 2024 du championnat du monde MotoGP.