MotoGP Thaïlande : la poisse pour Quartararo, Zarco brille chez Honda

Fabio Quartararo a ainsi de nouveau été victime d'une situation échappant à son contrôle lors du Grand Prix de Thaïlande. Après avoir été heurté par Franco Morbidelli, il a connu une course compliquée qui a entravé ses chances d'un bon résultat. Cela aurait pu être une journée prometteuse pour le pilote Yamaha, surtout sous la pluie, qui lui aurait permis de briller davantage que sur le sec.

Quartararo a commenté l'incident avec Morbidelli : « Je ne veux pas ajouter plus que ce que l'on voit. Vous pouvez voir qu'il est entré plus que rapidement. Je ne suis personne pour dire qu'il doit faire un long lap, mais je pense qu'il est juste d'entrer comme un fou. » Il a ajouté que cette course, avec des conditions mouillées, aurait dû mieux lui convenir : « Je ne dis pas le podium, mais je pense que j’aurais pu faire quelque chose, même si je me trompe peut-être complètement. »

Concernant la performance de sa moto, Quartararo a déclaré : « Nous avons eu des difficultés depuis le matin pour faire chauffer le pneu arrière. L'électronique était difficile à comprendre. Dans la ligne droite, la moto n'a pas poussé et dans certains virages, elle est bien passée, mais je n'ai pas compris pourquoi. »

Malgré ses défis, Quartararo a montré de la résilience et a souligné que le grip était crucial pour sa performance : « À la fin, nous étions sur la ligne sèche. Nous savons que passer du sec au mouillé est très critique. »

Johann Zarco, de son côté, a eu une course mouvementée, mais a réussi à se classer 8e, son meilleur résultat depuis son arrivée chez LCR Honda au début de la saison 2024. Après une qualification difficile, où il est parti de la 12e position, il a fait une remontée solide avant de perdre quelques places.

Zarco a expliqué sa course : « J'ai encore mieux démarré qu'au sprint et j'ai même repris des places. Au début, je n’avais pas de sensations positives et j'ai commis plusieurs erreurs. Heureusement, j'ai pu m'ajuster et avancer. »

Il a trouvé du plaisir à se battre sur la piste, notamment lors de duels avec Luca Marini et Alex Márquez. « À la fin, il y a eu un duel avec Espargaró. Il m’a vraiment mis la pression, mais j’ai réussi à la contrôler. C’était juste une bonne sensation de piloter comme ça, » a-t-il partagé avec enthousiasme.

Cependant, Johann Zarco a également été critique envers sa performance : « Je m’attendais à un résultat encore meilleur. Je n'ai pas pu répondre à cette attente, surtout dans les premières étapes du GP. »

Il a analysé la performance de sa moto sous la pluie, notant que les problèmes rencontrés étaient similaires à ceux sur le sec, mais moins prononcés. « Cela nous permet de continuer à travailler pour trouver plus de traction sur la partie arrière de la moto, notamment dans la phase de virage, » a-t-il déclaré.

Avec ces réflexions, Quartararo et Zarco montrent leur détermination à améliorer leurs performances dans les courses à venir, malgré les défis rencontrés lors du GP de Thaïlande. Prochaine étape dès ce week-end en Malaisie.