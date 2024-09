Le festival Femme et Moto 2024 dévoile son programme

Après une première édition réussie en 2022, l’association Femmes et Moto relance les moteurs en 2024 et renouvelle son évènement « Femmes et Moto & Camp ».

Du 20 au 22 septembre prochains, trois jours de festivités sont au programme de cette nouvelle édition organisée par l’association pionnière dans « l'empowerment des motardes en France. »

Voix influente pour toutes les motardes hexagonales, Femmes et Moto peut déjà compter sur une communauté en ligne de plus de 30 000 internautes, animées par une passion commune.

Un week-end de festivités 100 % motardes

À l’occasion de l’évènement 2024, qui se tiendra à Die, dans la Drôme, de nombreuses animations sont prévues tout au long du week-end. L’équipe de FMA Assurance sera présente afin de parler assurance et sécurité sur la route, Ipone et Ducat by Karen, mécanicienne professionnelle et personnalité très suivie sur les réseaux sociaux, enseigneront aux participantes les bases de la mécanique, tandis que l’équipementier Shark sera sur place pour présenter sa nouvelle gamme de casques et conseiller les motardes. Enfin, le magazine Apocalypse sera également présent durant le festival avec ses parutions qui font régulièrement la part belle aux motardes.

Des sessions off-road en CRF 125 organisées avec AirGlobe, pour les débutantes mais aussi les initiées sont aussi au programme pour découvrir les paysages de la Drôme et du Vercors, alors que des cours de yoga, de hula-hoop, de rollers quad, des talks, du stand-up, un karaoké géant et de la musique ou encore des sessions tatouage par @lagueuse_tattoo seront également proposées aux motardes.

Découvrez le programme détaillé et toutes les infos sur le site Internet de l’évènement.