Le Honda Dax made in Taïwan prend de l'épaisseur

En matière de préparation et de transformation de motos, notamment des petits modèles Honda que sont les Monkey ou Dax, les ateliers taïwanais ont un savoir-faire qui n'est plus à prouver.

Venu tout droit de la petite île asiatique, ce Honda Dax est issu de la collaboration entre Jie, directeur de JZO Crafts et Kunimoto Hidetoshi, un atelier spécialisé dans la transformation de mini-motos.

« L'idée initiale était de faire un flat tracker, mais Kunimoto apprécie particulièrement les suspensions pneumatiques ; nous souhaitions donc utiliser un de ces systèmes. Nous avons conservé une partie de l'esthétique du flat track, mais avec un look bas et agressif », a expliqué Jie à nos confrères de Bikeexif.

On retrouve donc sur cette petite 125 cm3 une suspension pneumatique télécommandée signée Racing Bros, un bras oscillant usiné par Over Racing et des roues lenticulaires de 12 pouces avec des étriers de frein issus du catalogue Brembo et des disques en carbone Triforce.

Un Honda Dax inédit venu de Taïwan

Jie a également créé un échappement sur mesure qui passe sous la selle pour sortir sous la boucle arrière.

Doté d'un éclairage entièrement LED, le Dax est recouvert de carénages en aluminium réalisés par OneWay avec un design inspiré des années 1980, notamment avec un logo vintage de la marque japonaise.

Made in Taïwan, ce petit Honda Dax prend de l'épaisseur avec un travail de personnalisation énorme. Une nouvelle préparation convaincante venue d'Asie et d'un atelier spécialiste des mini-motos Honda.