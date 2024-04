Le scooter électrique BMW CE 02 reste à moins de 100 €/mois

Petit frère du scooter électrique BMW CE 04, le CE 02 prend la forme, cette fois, d’une petite moto, toujours 100 % électrique.

Ultime modèle incarnant l’avenir électrique du constructeur allemand, le deux-roues au look futuriste, développé en Allemagne et produit en Inde par le géant local TVS est équipé de deux batteries de 1,96 kWh qui lui confèrent une autonomie allant jusqu’à 90 km.

Essentiellement urbain et décliné en deux versions, un équivalent 50 cm3 accessible dès 14 ans et un équivalent 125 cm3 disposant d’une puissance nominale de 15 chevaux pour un couple maxi de 55 Nm, le BMW CE 02 profite d’une offre de lancement ainsi que d’un financement en location longue durée (LLD) avantageux.

Commercialisé à partir de 7 750 € pour l’équivalent 50 cm3 et 8 750 € pour la version 125 cm3, le deux-roues électrique de BMW profite jusqu’à la fin du mois de mai 2024 d’un avantage client de 900 €, qui complète le bonus écologique de 490 € pour le AM (50 cm) et 900 € pour la version standard (125 cm3). Une offre commerciale valable jusqu’au 31 mai 2024 qui rend le CE 02 accessible à partir de 6 390 € pour la version la moins puissante, et 6 950 € pour l’équivalent 125 cm3.

En complément de cette remise, BMW a décidé de prolonger l’offre de financement en location longue durée (LLD 36 mois et 15 000 km) avec extension de garantie incluse. À l’instar de la promotion sur les deux modèles, l’offre de financement est donc valable jusqu’au 31 mai prochain.