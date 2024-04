Le scooter Piaggio MP3 de François Hollande est à vendre !

C’est un morceau de l’Histoire de France qui est proposé par la maison Rouillac en ce printemps.

La vente aux enchères, qui se tiendra le 26 mai prochain au château d’Artigny, en Indre-et-Loire, dispose dans son catalogue d’une véritable star : le scooter Piaggio MP3 125 utilisé par François, Hollande en 2014, pour rendre visite à sa maîtresse d’alors, devenu sa femme en 2022, l’actrice Julie Gayet.

Surpris en flagrant délit de tromperie par quelques paparazzis, le Président de la République d’alors, qui était encore à cette époque-là marié avec Valérie Trierweiler, s’était retrouvé en Une du magazine people Closer, croissants en main devant l’immeuble de l’actrice au petit matin.

Le scooter Piaggio MP3 125 sur lequel le Président effectuait, on le saura plus tard, ses allées et venues régulières au domicile de Julie Gayet, appartenait alors à l’Elysée, qui s’en sépara en 2015.

Baptisé « le scooter de l’amour » par son actuel propriétaire, le Piaggio MP3 125, qui comptabilise aujourd’hui 34 000 km est de nouveau mis en vente, et sera le lot « star » des enchères du 26 mai. Un exemplaire qui a été authentifié par François Hollande lui-même à travers une dédicace à ses propriétaires actuels : « À Patrick et Manola qui ont eu la chance d'enfourcher mon scooter pour mieux partager leur bonheur. Cordialement. Ce scooter est le bon. François Hollande »

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Si la valeur intrinsèque du véhicule, mis en circulation en 2010, est estimée entre 1 100 et 1 700 €, son historique et le scandale qui lui est associé en font une pièce de collection de la Ve République dont le prix de départ est fixé à 10 000 €.