Les casques de moto bientôt recyclés plutôt que jetés ?

Après une chute ou suite à l'achat d'un nouveau casque, de nombreux équipements de ce type finissent chaque année à la poubelle.

Pourtant, les casques de moto aussi pourraient être recyclés plutôt que simplement jetés.

C'est l'ambition de l'équipementier italien AGV, qui a lancé il y a quelques semaines son projet baptisé « Life Impacto », et qui vise à recycler certains éléments et matériaux des casques usagés.

Le programme, cofinancé par l'Union Européenne devrait permettre de collecter les « vieux » casques, les désassembler de façon sélective puis recycler la matière plastique afin de la réutiliser dans la fabrication de nouveaux modèles.

Un projet de filière circulaire totalement inédit dans l'industrie des équipements moto.

Une économie circulaire encore à peaufiner avant de la généraliser

Un premier lot de 5 000 casques va ainsi faire figure de test grandeur nature afin de valider les différentes étapes et procédés de recyclage des matières plastiques (ABS, EPS et PC) envisagés par AGV, sa maison mère Dainese et ses partenaires, qui sont au nombre de quatre, et tous italiens : Innovando, Re-sport, Misitano & Stracuzzi ainsi que l’Université de Bologne.

Selon les chiffres présentés par AGV, ce projet concernant ces 5 000 casques pourrait aboutir au recyclage de 3,7 tonnes d'ABS, environ une tonne d'EPS et 600 kg de PC.

Autant de matériaux qui pourraient ensuite être réutilisés dans la fabrication de nouveaux modèles de casques de moto, et ainsi être revalorisés plutôt que finir à la poubelle.