Résultats de la vente du 22 mars à Solterre (45)

Les machines récentes de la vente

Cette Triumph Speedmaster 900 cm3 de 2010 avec peu de kilomètres (10 166 affichés à son compteur) était le premier lot de cette vente. Un prix de départ sera proposé à 2 500 euros. On arrivera tranquillement à dernière enchère 3 000 euros mais ça ne sera pas suffisant: invendue.

De 2018, cette Honda NC X 750 cm3 avec 38 000 kilomètres à son compteur trouvera preneur contre la somme de 3 300 euros (prix de départ 3 000 euros). En très bon état général, elle était proposée avec son contrôle technique dit "favorable".

Conditions identiques pour cette Ducati Scrambler 800 cm3 de 2020, à savoir un très bon état général et un contrôle technique ok. On commencera par un prix de départ à 2 000 euros pour terminer par une adjudication contre 4 400 euros.

Si l'on se réfère à la description, ce scooter électrique C Évolution Long Range de chez BMW a une autonomie de 160 kilomètres, un temps de charge de 4 heures 30 et une vitesse de pointe qui frôle les 130 kilomètres/heure. 3 100 euros, ce sera pour le prix de départ. L'adjudication se fera sur l'enchère de 4 900 euros.

L'actualité des ventes aux enchères, c'est sur Caradisiac Moto alors restez connectés...