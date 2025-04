Résultats de la vente du 22 mars à Solterre (45)

Chaque année, plusieurs ventes sont organisées à Solterre par la S.A.R.L. Montargis Enchères dans les locaux qui abritent le Old Star Garage. Celle du 22 mars, intitulée "Véhicules et Motos de Sport et de Collection" proposait quarante-neuf lots dont quatorze motos (retrouvez notre article de présentation en cliquant ici).

Le bilan de la vente

Ce sont donc quarante-neuf lots qui étaient disponibles. Neuf ne trouveront pas preneur lors de cette vente. Côté motos, sur les quatorze qui étaient inscrites, trois resteront sur la touche.

Lors de cette vente, les lots n'étaient pas passés par l'épreuve de l'estimation. Du coup, nous vous communiquons le prix de départ et le montant de l'adjudication ou la dernière enchère enregistrée si le lot n'a pas été attribué.

Les machines de plus de 25 ans

Par politesse, nous commencerons par les machines les plus âgées de cette vente. Pour cette Honda CB 750 Four de 1972 avec un peu plus de 54 000 kilomètres, le prix de départ sera annoncé à 4 000 euros. Quelques enchères plus tard, elle sera adjugée à 5 500 euros.

Comme on peut l'apercevoir sur la photo ci-dessous, le pneu avant de cette Kawasaki ZX 9 R de 1998 commence à être au bout de sa vie. C'est tout ce que l'on peut lui reprocher car avec seulement 27 860 kilomètres à son compteur, elle est encore bien fringante. Le prix de départ sera de 2 000 euros. Au final, l'adjudication se fera sur l'enchère de 3 200 euros.

Contrairement à ce que nous pensions dans notre présentation, on a été un peu gourmand pour cette BMW R 100 R de 1994. Un prix de départ à 2 000 euros, un marteau qui tombe sur l'enchère de 2 800 euros et le lot rejoint la liste des invendus, le prix de réserve n'étant pas atteint.

Pour notre coup de cœur, à savoir cette Harley-Davidson 1340 Electra Glide de 1999 avec un side-car Précision, elle fera un heureux contre la somme de 10 500 euros (prix de départ 8 000 euros).

Les machines récentes vous attendent page suivante.