Vente à Solterre (45) le 22 mars: 45 lots dont 13 bécanes

Une nouvelle vente aux enchères sera organisée à Solterre (45) par l'étude de Maître Olivier Baron ce samedi 22 mars. Elle se tiendra dans les locaux du Old Star Garage à partir de 10 heures. 49 lots seront proposés lors de cette vente qui sera diffusée en live sur le site interencheres.com.

Une fois n'est pas coutume, au moment de la rédaction de cet article, les lots n'avaient pas fait l'objet d'une estimation.

Les frais et les conditions de vente

Pour cette vente, les frais seront de 18 % du montant de l'adjudication. Si vous enchérissez via internet, un forfait de 48 euros TTC par véhicule sera appliqué.

Si vous résidez dans un de ces départements, 45, 18, 58, 89, 36, 37, 41, 28, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 ou 95, un transporteur pourra vous livrer votre machine à votre domicile pour un montant de 300 euros TTC. Pour les autres départements, comptez 450 euros TTC (tarifs donnés à titre indicatif).

Au-delà de quinze jours après l'adjudication, des frais de gardiennage de 15 euros HT par jour seront facturés à l'acquéreur.

Enfin, dernière chose qui a son importance, à partir du moment où une machine vous est adjugée, elle n'est plus assurée. À vous de faire le nécessaire pour être couvert en cas de problème.

Les machines de plus de 25 ans

Les amateurs de machines classiques auront tout de suite identifié cette iconique Honda CB 750 Four. Cet exemplaire est de 1972 et il affiche 54 603 kilomètres à son compteur. Il est annoncé comme étant en très bon état de fonctionnement, même s'il est précisé qu'il n'a pas beaucoup servi depuis deux ans.

On continue avec la seule sportive de cette vente, à savoir une Kawasaki ZX 9 R de 1998. Elle n'affiche que 27 860 kilomètres à son compteur et semble être en très bon état, à l'exception du pneu avant.

On ne devrait pas être trop gourmand pour cette BMW R 100 R de 1994 avec un peu plus de 64 000 kilomètres à son compteur. Le contrôle technique est favorable. On remarque juste que la selle a du mal à masquer trois décennies d'utilisation.

Sans contexte le coup de cœur de cette vente, même si l'on aurait préféré un side-car d'origine Harley-Davidson. Avec quasiment 100 000 kilomètres à son compteur, ce 1340 Electra Glide de 1999 affiche un contrôle technique vierge. On notera tout de même que la carte grise ne possède pas la mention "side-car"...

Si ces machines sont trop vieilles pour vous, on se retrouve page suivante avec les motos récentes.