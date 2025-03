Vente à Solterre (45) le 22 mars: 45 lots dont 13 bécanes

Les motos récentes de la vente

Dans les motos récentes de cette vente, nous prendrons en compte des machines de moins de vingt-cinq ans.

Cette Triumph Speedmaster 900 cm3 de 2010 n'a que 10 166 kilomètres à son compteur. Elle est décrite comme étant en très bon état général avec rien à prévoir.

Dans un style totalement différent, vous avez cette Honda NC 750 X de 2018. Cette machine particulièrement économique est en très bon état général. Elle a 38 078 kilomètres à son compteur et son contrôle technique est dit "favorable".

Ils sont vraiment sympas ces Scrambler Ducati. Ce 800 cm3 de 2020 n'a que 13 202 kilomètres à son compteur et il est annoncé comme étant en très bon état général avec un entretien suivi. La carte grise est bien de chez nous et le contrôle technique est décrit comme "favorable".

On termine avec un scooter électrique de chez BMW. C'est un modèle C Évolution Long Range de 2017 avec 31 787 kilomètres à son compteur. La description nous annonce une vitesse de pointe de 129 km/h, une autonomie pouvant atteindre 160 kilomètres et un temps de charge estimé à 4h30 sur une prise normale. Quelques défauts mineurs sont signalés sur le contrôle technique.

On se retrouve dans quelques jours pour découvrir et analyser les résultats enregistrés lors de cette vente.