Enchères à Joué-lès-Tours (37): 371 lots et des bécanes le 26 avril

Les machines à partir de 1972

Pour les amateurs de cyclo sports des années soixante-dix, ce Flandria SP 237 de 1972 sera proposé entre 700 et 900 euros. Le moteur est tournant mais il faudra prévoir une bonne révision de la boîte de vitesse. À noter qu'un bas moteur supplémentaire sera livré avec ce Flandria.

Pour cette BMW R65LS moins courante que les autres versions, l'estimation a été fixée entre 1 500 et 2 000 euros. Avec un peu moins de 50 000 kilomètres à son compteur, elle est décrite comme à remettre en route. Les carters d'origine seront fournis avec la machine.

Cette Ducati 600 Monster de 2001 a eu un entretien suivi en concessions. Actuellement, son compteur affiche un peu plus de 76 000 kilomètres. C'est une deuxième main et le contrôle technique est favorable (estimation entre 1 200 et 1 500 euros).

On termine avec cette Harley-Davidson 1340 FLT qui est annoncée avec 3 855 kilomètres à son compteur. Bon! On suppose qu'elle en a fait un peu plus... Le contrôle technique signale juste un défaut soit de fixation, soit d'étanchéité de la batterie Une erreur sur la carte grise annonce 2 cv fiscaux (estimation entre 5 000 et 6 000 euros).