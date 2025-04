Enchères à Joué-lès-Tours (37): 371 lots et des bécanes le 26 avril

Après Amiens (à retrouver ici) et Bazeilles (à retrouver là), une troisième vente aux enchères sera organisée à Joué-lès-Tours le 26 avril. Trois cent soixante et onze lots seront disponibles à cette vacation. Vingt machines sont inscrites mais de nombreux autres lots intéressants qui trouveront aisément leur place dans un garage ou un atelier (œuvres graphiques, plaques émaillées, mascottes, phares, accessoires, affiches...) seront proposés lors de cette vente.

Frais et conditions de vente

Pour cette vente, les frais seront de 21 % du montant de l'adjudication. Pour les enchères déposées via internet, des frais supplémentaires de 3 % HT ou de 40 euros HT par véhicule seront ajoutés.

Les lots seront exposés au 25 rue Joseph Cugnot à Joué-lès-Tours le 25 avril de 14 heures à 18 heures et le 26 avril de 9 heures à 12 heures.

La vente se déroulera à cette même adresse.

Les machines anciennes

On commence cette sélection de machines anciennes par une Motobécane MB1 de 175 cm3. Nous devrions plutôt dire LA Motobécane puisqu'il s'agit du premier modèle de la marque créée en 1923. L'exemplaire ci-dessous a été restauré mais il sera à remettre en route. Avec sa carte grise de collection, son estimation est proposée entre 1 800 et 2 200 euros.

Encore plus ancienne, cette Triumph type H de 1915 attend entre 8 000 et 10 000 euros. Elle a été entièrement restaurée mais il faudra prévoir une remise en route. Avec sa carte grise de collection, elle sera vendue avec de nombreux accessoires. Pour ceux qui ne connaissent pas cette machine, elle est arrivée en masse sur notre territoire lors du premier conflit mondial.

L'estimation (entre 4 500 et 5 500 euros) paraît basse pour cette Gillet d'Herstall 500 cm3 culbuté équipée d'un side-car (un Belgian?). Elle est de 1929, en état correct d'après la description mais à remettre en route. Elle sera proposée avec sa carte grise française.

Dans un tout autre registre, mais encore très prisé dans les ventes aux enchères, vous avez ce Solex 3800 (estimation entre 200 et 300 euros). Il sera à remettre en route et vendu sans carte grise. Les amateurs auront remarqué le réservoir additionnel sous la selle et la sacoche fixée au guidon. Le compteur Huret qui équipe ce Solex affiche 3 546 kilomètres.

Les machines plus récentes vous attendent page suivante...