2. Les motos de la vente Aguttes du 25 septembre
Les deux-roues « Made in Spain » de la vente
Dix-huit Bultaco étaient à acquérir lors de cette vente. Nous avions retenu cette Metralla GTS 250 cm3 de 1977 qui attendait entre 1 500 et 2 500 euros. Cette machine de route n’est pas vraiment très courante chez nous. Elle changera de main à un prix légèrement supérieur à l’estimation haute : adjugée 2 800 euros.
Cette Sanglas 400 cm3 de 1973 fait un peu penser à une grosse MZ (sa robe bleue et ses flancs de réservoir chromés y sont pour beaucoup) mais avec un monocylindre quatre temps. Son estimation avait été fixée entre 800 et 1 300 euros mais on sera un petit peu plus généreux avec une dernière enchère enregistrée à 2 000 euros.
Autre marque très représentée : Ossa. Elles étaient 22 inscrites à la vente. Pour cette Copa 250 cm3 de la fin des années soixante-dix, l’estimation était proposée entre 2 000 et 4 000 euros. Mise à prix à 2 000 euros, ce sera le montant de l’adjudication.
Une douzaine de Montesa attendait les amateurs de motos espagnoles. Deux D51 du début des années cinquante étaient disponibles. L’exemplaire ci-dessous sera adjugé à sa mise à prix, soit 1 400 euros (estimation entre 2 800 et 3 800 euros). L’autre exemplaire estimé entre 1 200 et 1 800 euros sera lui-aussi adjugé à 1 400 euros.
