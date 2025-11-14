Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Aguttes : 120 motos de légende : résultats de la vente du 25 septembre

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

2. Les motos de la vente Aguttes du 25 septembre

 

Aguttes : 120 motos de légende : résultats de la vente du 25 septembre

Les deux-roues « Made in Spain » de la vente

Dix-huit Bultaco étaient à acquérir lors de cette vente. Nous avions retenu cette Metralla GTS 250 cm3 de 1977 qui attendait entre 1 500 et 2 500 euros. Cette machine de route n’est pas vraiment très courante chez nous. Elle changera de main à un prix légèrement supérieur à l’estimation haute : adjugée 2 800 euros.

Bultaco Metralla GTS 250 cm3 1977 (lot n° 4)
Bultaco Metralla GTS 250 cm3 1977 (lot n° 4)

 

Cette Sanglas 400 cm3 de 1973 fait un peu penser à une grosse MZ (sa robe bleue et ses flancs de réservoir chromés y sont pour beaucoup) mais avec un monocylindre quatre temps. Son estimation avait été fixée entre 800 et 1 300 euros mais on sera un petit peu plus généreux avec une dernière enchère enregistrée à 2 000 euros.

Sanglas 400 cm3 1973 (lot n° 27)
Sanglas 400 cm3 1973 (lot n° 27)

 

Autre marque très représentée : Ossa. Elles étaient 22 inscrites à la vente. Pour cette Copa 250 cm3 de la fin des années soixante-dix, l’estimation était proposée entre 2 000 et 4 000 euros. Mise à prix à 2 000 euros, ce sera le montant de l’adjudication.

Ossa Copa 250 cm3 1979 (lot n° 77)
Ossa Copa 250 cm3 1979 (lot n° 77)

 

Une douzaine de Montesa attendait les amateurs de motos espagnoles. Deux D51 du début des années cinquante étaient disponibles. L’exemplaire ci-dessous sera adjugé à sa mise à prix, soit 1 400 euros (estimation entre 2 800 et 3 800 euros). L’autre exemplaire estimé entre 1 200 et 1 800 euros sera lui-aussi adjugé à 1 400 euros.

Montesa D51 1951 (lot n° 57)
Montesa D51 1951 (lot n° 57)

 

Pour suivre toute l’actualité des ventes aux enchères, cliquez ici.

Page précédente

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité