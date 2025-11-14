Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Aguttes : 120 motos de légende : résultats de la vente du 25 septembre

Jean Jacques Cholot

124 lots en provenance d’un musée situé en Catalogne, c’est ce que proposait la maison de ventes Aguttes pour une vacation uniquement accessible en ligne et qui se terminait le 25 septembre…

Aguttes : 120 motos de légende : résultats de la vente du 25 septembre

Des motos par dizaines, c’est ce que proposait la maison de ventes aux enchères Aguttes au mois de septembre dernier. Ces machines, extirpées d’un musée localisé du côté de la Catalogne en Espagne, étaient à acquérir uniquement en ligne (pour retrouver notre article de présentation, cliquez ici) avec une date butoir à savoir le 25 septembre à partir de 14 heures.

 

Le bilan de la vente

Sur un total de 124 lots, 34 seront invendus. Du côté des motos, elles étaient 106 à attendre un éventuel acquéreur ; 19 ne trouveront pas preneur. Ce sont les vélos de course qui auront le moins de succès. En effet, sur les 16 inscrits à la vente, 14 seront recalés.

 

Les trois roues de la vente

Plusieurs side-cars, principalement de petites cylindrées, étaient disponibles. Ce 150 cm3 Iso d'origine italienne ne sera pas adjugé. Le montant de sa mise à prix était à 2 000 euros (estimation entre 2 000 et 3 000 euros).

Iso 150 cm3 1963 avec side-car (lot n° 35)
Iso 150 cm3 1963 avec side-car (lot n° 35)

 

Ce 175 cm3 Reiju, qui jouait à domicile (Rei pour Riera et Ju pour Juanola), sera un peu plus chanceux puisqu’il sera adjugé à 2 400 euros (estimation entre 2 000 et 3 000 euros).

Rieju 175 cm3 1953 avec side-car (lot n° 36)
Rieju 175 cm3 1953 avec side-car (lot n° 36)

 

Beaucoup plus cher (estimation entre 5 000 et 7 000 euros), ce scooter Vespa 125 cm3 de 1953 trouvera preneur avec une dernière enchère à 5 250 euros.

Vespa 125 cm3 1953 avec side-car (lot n° 37)
Vespa 125 cm3 1953 avec side-car (lot n° 37)

 

L’estimation de cet attelage Zundapp K600 de la fin des années trente, entre 20 000 et 25 000 euros, était peut-être un peu trop optimiste compte tenu du marché actuel de la moto ancienne. Il sera quand même adjugé à 15 500 euros soit largement en dessous de son estimation basse.

Zundapp K 600 1939 avec side-car (lot n° 71)
Zundapp K 600 1939 avec side-car (lot n° 71)

 

On passe sur deux roues en tournant la page.

