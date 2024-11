Motos aux enchères le 4 décembre à Maubeuge (59)

Pour les motos, les estimations sont également particulièrement attractives. Prenons l'exemple de cette Yamaha MT 09 de 2021. Son compteur affiche 10 329 kilomètres, soit environ un peu plus de 3 000 bornes par an. D'après les photos disponibles, elle a l'air plutôt propre. Son estimation est au ras des pâquerettes puisqu'on en attend entre 800 et 1 500 euros. Sans don de voyance, on peut facilement affirmer que l'estimation sera dépassée...

Yamaha MT 09 2021

En comparaison, même si elle est neuve, cette Lexmoto LXR 125 cm3, estimée entre 1 000 et 2 000 euros, paraîtra cher. Pourtant, l'estimation haute représente la moitié du prix neuf. Petite précision, cette machine n'est pas immatriculée. L'acheteur devra faire les démarches auprès du constructeur pour obtenir tous les documents nécessaires pour pouvoir rouler en toute légalité. Un autre exemplaire, sans batterie, est estimé entre 500 et 1 000 euros.

Lexmoto LXR SE 125 cm3 2024

Entre 800 et 1 500 euros pour cette Kawasaki Z 1000 de 2008, là encore, c'est Noël avant l'heure. Son compteur affiche 38 530 kilomètres. Quelques griffures sont visibles sur les photos mais rien de bien méchant.

On termine avec cette Sherco 125 cm3 qui est, elle aussi, raide neuve. Son estimation entre 500 et 1 000 euros, soit une nouvelle fois bien en dessous de ce que vous trouverez en concessions. Là encore, vous devrez vous "fader" la paperasse pour pouvoir rouler...

Sherco 125 cm3 2024

On ne mollit pas comme dirait un célèbre auteur de bandes dessinées. D'autres ventes aux enchères arrivent avec des dizaines de machines neuves...