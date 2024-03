Les motos et l'univers Harley-Davidson investissent le Salon du 2 Roues de Lyon

Évènement qui s’impose aujourd’hui comme LA référence française, le Salon du 2 Roues de Lyon accueillera la plupart des acteurs majeurs de l’univers moto.

Des grands noms parmi lesquels on retrouvera une nouvelle fois le constructeur américain Harley-Davidson, qui sera présent dans le Hall 6 avec plus de 720 m2 de stands où il y exposera ses nouveautés, mais aussi des préparations et des modèles historiques.

Sur son stand principal, de près de 400m², réparti en cinq grands espaces (Adventure, Touring, CVO, Cruiser et Sport), Harley-Davidson présentera l’ensemble de la gamme 2024 dont les grandes nouveautés du catalogue : le Street Glide et le Road Glide équipés du nouveau moteur V Twin Milwaukee-Eight 117 ci, et le tout nouveau modèle CVO Road Glide ST équipé du moteur V Twin Milwaukee-Eight 121 ci.

Un sixième espace inédit, Racing, accueillera trois motos du Challenge King of Tracks préparées par trois concessionnaires participant au challenge national King Of Tracks 2024 organisé par la marque en 2024 et dont la grande finale aura lieu aux Wheels & Waves en juin 2024.

À proximité de son stand, la mythique firme américaine présentera aussi une exposition exceptionnelle de motos historiques qui retraceront l’histoire Racing de Harley-Davidson mais aussi ses premiers modèles Touring. Sur cet espace de 162 m², Harley-Davidson exposera des motos uniques et des modèles phares qui retracent l’histoire racing et touring Harley-Davidson : un Racer 1340 de 1925, un Boardtrack 1000 de 1914, un Peashooter 500 de Hill Climbing de 1926, un KRTT900 de 1968, un KR750 de 1955, un XR1000 de 1984, un XR750 de 1972 et les plus récents VR1000, VRXSE Destroyer ou XR1200 et un XL1200C préparé Flat Track, une H-D type 45 (45 ci.) de 1930, une HD Type 74 (74 c.i) de 1930, un Duo glide 1200 de 1964 ayant appartenu au chanteur Christophe en passant par le WL750 de 1946, un FLH 1200 Knucklehead de 1946, un FLH Duo Glide Panhead de 1958, un Shovelhead 1200 de 1973 et un modèle Servicar de 1957.

Enfin, un espace réservé au HOG (Harley Owners Group) accueillera aussi les passionnés.