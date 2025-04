75 motos neuves et d'occaz le 20 mars à Ste Geneviève: les résultats

Résultats des machines d'occasion

Sur les quinze BMW disponibles, cinq, soit un tiers du contingent, ne trouveront pas preneur. Cette R 1200 RT de 2014 avec un peu moins de 46 000 kilomètres à son compteur sera adjugée à 8 200 euros (estimation 7 400 euros).

De 2022 et avec un peu plus de 20 000 kilomètres à son compteur, ce scooter Yamaha 300 cm3 Tricity était estimé à 3 200 euros. Il grimpera jusqu'à la somme de 4 000 euros.

Contre 8 000 euros, soit le montant de son estimation, ce quad Can Am Outlander Max XT de 2021 pourra reprendre du service. Mais avant, il faudra se pencher sur son cas car quelques soucis au niveau du démarrage et du côté de la clé étaient annoncés malgré un kilométrage faible (3 369 kilomètres au compteur).

L'autre quad, un Hsun Scout 570 TRV de 2021 avec à peine plus de 4 000 kilomètres à son compteur partira contre 4 100 euros (estimation fixée à 4 000 euros).

Notre coup de cœur, à savoir cette Honda NSR R 250 cm3 MC 11 de 1984 avec un peu moins de 3 000 kilomètres à son compteur, n'aura pas séduit les amateurs de deux temps sportifs. L'estimation proposée à 5 000 euros était peut-être un peu élevée pour cette machine qui demandait une petite révision avant de reprendre la route (ou les circuits).