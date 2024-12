Les tarifs des péages vont encore augmenter en 2025

Après des années de hausses importantes sur les deux dernières années (3 % en 2024 et 4,75 % en 2023), les tarifs des péages d'autoroute continueront d'augmenter en 2025.

Appliquée à partir du 1er février 2025, cette nouvelle hausse sera cette fois « limitée », en moyenne sur l'ensemble des réseaux autoroutiers, à 0,92 %. Une augmentation que l'on annonce inférieure au niveau de l'inflation, attendue à 1,5 % en 2025 selon la Banque de France.

Du côté de l'entourage du ministre des Transports, on s'en félicite, et on s'en attribue le mérite comme étant : « le fruit d'une véritable bataille que le ministre a mené pour défendre le pouvoir d'achat des Français, tant il connaît le poids quotidien que représentent les mobilités dans le budget des ménages. »

Calculée à partir de l'inflation et des plans d'investissement des sociétés concessionnaires des réseaux autoroutiers français, l'évolution des tarifs sera, pour une fois, contenue, toujours avec des disparités selon les tronçons.

Une hausse des tarifs, mais moins importante que les années précédentes

La hausse moyenne en 2025 sera ainsi de 0,77 % pour les réseaux Vinci, Cofiroute, ASF et Escota, 0,85 % pour Sanef, 1,08 % pour APRR, 1,10 % pour AREA et 1,14 % pour SAPN.

Alors que le débat sur l'avenir des concessions d'autoroutes, dont les principales se termineront entre 2031 et 2036, devrait revenir sur le devant de la scène en février prochain, l'Autorité de régulation des transports (ART) conserve un œil attentif sur l'entretien des différents réseaux, que ce soient de la chaussée, des ponts ou encore des tunnels. Ceux-ci devant être restitués en bon état, ce qui nécessite, selon l'ART, un investissement supplémentaire d'environ 1,2 milliard d'euros.