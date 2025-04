Liberté vs Sécurité : Le débat explosif sur le port du casque aux États-Unis

Aux États-Unis, les routes ne sont pas seulement sillonnées par les motos : elles sont aussi le théâtre d’un débat brûlant entre liberté individuelle et sécurité publique. Alors qu’en Europe, le port du casque est une obligation incontestée, aux États-Unis, seuls 19 États sur 50 imposent encore aux motards de porter un casque. Et certains veulent aller encore plus loin… dans le sens inverse de la sécurité.

Récemment, Dave Foggin, un élu républicain de Virginie-Occidentale, a enflammé les réseaux sociaux et les médias locaux en déclarant sans détour : « L'obligation de porter un casque met notre État dans une situation désavantageuse en matière de vente de motos. »

Autrement dit : moins de casques = plus de motos vendues. L’élu a même poussé la logique jusqu’à affirmer que porter un casque devrait être un choix purement personnel à partir de 21 ans, à condition d’avoir une assurance médicale minimale.

Le choc des cultures sécuritaires

Une déclaration qui a soulevé un tollé, surtout quand on connaît les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé, qui estime qu’un casque peut réduire le risque de mort par six et celui de lésions cérébrales graves de 74 %.

La proposition de Foggin a été rejetée : 54 voix contre 41 à la Chambre des représentants de l’État. Mais le simple fait que ce genre d’idée soit discutée en dit long sur l’approche américaine de la sécurité routière.

Le Missouri, lui, a déjà sauté le pas : depuis 2020, les motards de plus de 26 ans avec assurance peuvent rouler tête nue. Résultat ? Une augmentation de 47 % des morts à moto en quatre ans. En 2023, 174 décès ont été enregistrés, faisant de cette année la pire jamais vécue dans l’État.