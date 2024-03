Lyon: Salon du 2 roues: vente "moto verte vintage" le 8 mars

C'est l'effervescence du côté de Lyon ce week-end avec l'ouverture ce jour de son salon du deux-roues. D'ici dimanche, trois ventes aux enchères y seront organisées. Et ça commencera dès demain après-midi par la vente "Moto Verte Vintage".

Et i vous ne pouvez pas vous rendre sur place, vous pourrez suivre toutes les transactions en direct sur le site interencheres.com.

Cette première vente de 95 lots commencera par la dispersion de plusieurs mini-bikes à l'image de ce Honda Monkey Z 50 A de 1972 dans son jus. Il fonctionne parfaitement et sera livré avec sa carte grise française (estimation entre 2 500 et 3 000 euros).

Honda Monkey Z 50 A

De nombreuses machines de cross seront disponibles avec les quatre incontournables marques japonaises Honda, Kawasaki, Suzuki et Yamaha et leurs CR, KX, RM et YZ. Nous, nous avons retenu cette plus exotique Cagiva WMX 125 cm3 de 1982. Elle a été entièrement restaurée il y a quelques années et devra être remise en route (estimation entre 3 000 et 3 500 euros).

Cagiva WMX 125 cm3 1982

Du côté des machines de trial, cette SWM 320 TL est annoncée comme étant dans un très bel état d'origine. Son réservoir a été signé par le célèbre pilote français Charles Coutard. Son estimation a été fixée entre 2 500 et 3 000 euros.

SWM 320 TL "Guanaco" 1978

Tout est en règle sur cette Laverda 250 cm3 H4 de 1979. Elle a d'ailleurs participé au Championnat de France d'Enduro à l'Ancienne pendant deux saisons. Elle n'attend plus que vous pour reprendre du service (estimation entre 4 000 et 4 500 euros).

Laverda H4 250 cm3 1979

À noter que plusieurs trails ainsi que des machines de rallye seront proposés lors de cette première journée.

On continue sur trois et quatre roues page suivante...