Marc Marquez et Pecco Bagnaia ont adopté la Panigale V2 S

Ducati vient de dévoiler la nouvelle Panigale V2 S, une moto sportive bicylindre qui allie légèreté, puissance et technologie de pointe. Cette nouvelle version marque une évolution significative par rapport à son prédécesseur, offrant aux motards une expérience de conduite encore plus intense. Et ce ne sont ni Pecco Bagnaia pas plus que Marc Marquez qui diront le contraire …

La Ducati Panigale V2 S 2025 semble vraiment redéfinir la catégorie des supersports bicylindres, en offrant une combinaison de performance, de légèreté et de technologie de pointe. Son moteur V2 de 890 cc, développant 120 ch avec un couple généreux dès les bas régimes, en fait une machine redoutable, que ce soit sur circuit ou sur route. Les améliorations apportées au châssis, à la suspension et à l’électronique sont des atouts pour ceux qui recherchent une expérience de conduite optimale.

La réduction de poids de 17 kg par rapport à la version précédente, grâce à l’utilisation de matériaux légers comme la batterie lithium et le châssis monocoque en aluminium, améliore non seulement la maniabilité, mais aussi le rapport poids/puissance, ce qui est crucial pour la performance sur piste. La suspension haute performance Öhlins, les disques de frein Brembo M50 et le système de gestion électronique avec IMU à six axes assurent un contrôle de précision à tout moment.

Le tableau de bord TFT et les différents modes de conduite offrent une grande flexibilité pour ajuster la moto en fonction des conditions, tout en maintenant une interface claire et facile à utiliser. Le kit de compétition « Time Attack Pack » permet de pousser la Panigale V2 S encore plus loin, avec des améliorations spécifiques pour les amateurs de circuit.

Le prix de la Panigale V2 S, à partir de 20 690 euros en France, reflète l’évolution par rapport à la version standard, mais reste compétitif pour une machine de cette catégorie, particulièrement lorsqu'on considère le niveau de performance et les options proposées. Avec la version de course et les accessoires supplémentaires, Ducati cible clairement les pilotes passionnés et les compétiteurs.

La Panigale V2 S semble être une moto pour ceux qui recherchent des performances extrêmes, que ce soit sur la piste ou sur route, tout en offrant une technologie de pointe qui permet de repousser les limites de l'expérience de conduite.