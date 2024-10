MotoGP Australie : Marquez et Martin enflammés, Bagnaia résigné

Dès l’extinction des feux, Jorge Martín, parti de la pole position, a maintenu son avance avec Marco Bezzecchi et Pecco Bagnaia à ses trousses. Pendant ce temps, Márquez se battait pour récupérer des places, atteignant la septième position, tandis que son frère Alex sortait large et tombait en queue de peloton. Bezzecchi a ensuite effectué sa pénalité de long tour suite à l’accident provoqué avec Viñales samedi, avant de chuter dans le virage 4, mettant fin à sa course.

Marc Márquez, dans une remontée fulgurante, s’est hissé sur le podium, se rapprochant de Bagnaia, qui tentait de contenir l’écart avec Martín en tête. Le combat pour la première place s’est intensifié lorsque Márquez et Bagnaia ont tous deux rattrapé le leader de Pramac. Bagnaia a brièvement pris la tête, mais Jorge Martín a rapidement repris sa position, laissant Márquez en embuscade.

Dans une série de manœuvres impressionnantes, Marc Márquez a finalement pris l’avantage sur Martín à quatre tours de la fin. Bien que Martín ait tenté de répliquer avec la puissance de sa Ducati GP24, notamment dans la ligne droite menant au virage 1, Márquez a repris la tête au virage 4, s’assurant ainsi une avance décisive.

Marc Márquez s’est retrouvé seul pour entamer son dernier tour en tête. Il franchit la ligne d’arrivée en vainqueur, décrochant une victoire mémorable. Jorge Martín, qui avait dominé une grande partie de la course, a dû se contenter de la deuxième place, tandis que Pecco Bagnaia a complété le podium, mais à plus de 5 secondes du duo de tête. Quartararo est neuvième et Zarco douzième.

Avec cette victoire, Marc Márquez se rapproche encore plus du sommet, continuant à prouver sa capacité à rivaliser avec les meilleurs, même dans une saison marquée par des hauts et des bas. Cependant, au championnat, c’est Jorge Martin qui fait la bonne affaire. Arrivé avec 10 points d’avance sur Bagnaia à Phillip Island, il quitte l’Australie avec un capital doublé à 20 sur l’officiel Ducati.