MotoGP : quand le cuir rencontre la gloire et l'argent

Le MotoGP est bien plus qu'une simple compétition sportive. C'est également un véritable marché où les marques d'équipements sportifs se livrent une bataille sans merci pour équiper les meilleurs pilotes. Derrière les combinaisons en cuir et les casques high-tech se cachent des contrats juteux et des enjeux financiers considérables.

L’industrie des équipements de protection profite de la plateforme publicitaire que représente le MotoGP, où les pilotes sont non seulement payés pour porter des produits, mais où leurs performances peuvent considérablement améliorer la visibilité des marques. Par exemple, un contrat avec un pilote MotoGP peut coûter jusqu’à 2 millions d’euros par an, couvrant non seulement l’équipement, mais aussi la visibilité du produit lors des courses. Des marques comme Alpinestars dominent le paddock, mais certaines marques commencent à capter l’attention de plus en plus de pilotes.

Alpinestars, marque italienne historique, est la plus présente sur les circuits de MotoGP. Cependant, la société a vu plusieurs pilotes importants changer de marque. Jack Miller, Alex Rins et Raul Fernandez ont rejoint d’autres fournisseurs, avec Miller revenant chez Dainese après que son équipe Pramac a signé un partenariat avec la marque italienne. De même, Dani Pedrosa, testeur pour KTM, a récemment mis fin à sa collaboration de longue date avec Alpinestars, optant pour Dainese à l’hiver.

Les contrats de protection d’équipement sont bien plus qu’un simple soutien pour les pilotes. Tous les pilotes MotoGP sont payés pour leur équipement. Selon un représentant des pilotes, « tous les pilotes, sans exception, sont payés pour leur casque et leur combinaison ». Les montants varient, avec des contrats de casque et combinaison allant de 250 000 euros à 2 millions d’euros par an. Par exemple, Fabio Quartararo reçoit environ 2 millions d'euros par an de ses fournisseurs, dont HJC pour son casque et Alpinestars pour ses gants, bottes et combinaison.

Le grand business des équipements en MotoGP : des millions en jeu pour les pilotes

Les marques de casques sont particulièrement lucratives, avec HJC en tête. Le passage de Jorge Lorenzo de X-Lite à HJC a secoué l’industrie il y a quelques années, avec un contrat d'environ 1 million d'euros. Depuis, HJC a également signé un contrat avec Fabio Quartararo, dont le montant annuel est d'environ 1,2 million d’euros.

Marc Marquez, l’un des pilotes les plus médiatiques, continue de porter un casque Shoei et une combinaison Alpinestars, avec des contrats évalués à plus de 1,5 million d’euros par an. De même, Jorge Martin, champion MotoGP 2024, porte Alpinestars et un casque de la même marque, et gagne entre 1,1 et 1,3 million d’euros par an de ses contrats. Des figures comme Francesco Bagnaia et Pedro Acosta se situent également dans des fourchettes similaires.

L'industrie des équipements ne se résume pas à de simples transactions financières. Certains pilotes préfèrent rester fidèles à des marques avec lesquelles ils ont une longue relation, comme Maverick Viñales, qui continue à travailler avec Arai, une marque qui, bien que moins rémunératrice que certaines autres, est toujours perçue comme un choix prestigieux.

Enfin, des pilotes comme Miguel Oliveira ont accepté des offres lucratives, comme son passage de Shark à HJC. Mais certains pilotes, bien que proposés des contrats très rémunérateurs, choisissent de rester avec des marques qui leur offrent une relation de confiance, à l’image de Maverick Viñales avec Arai.

Le marché des équipements de protection dans le MotoGP reflète non seulement la montée en puissance des marques, mais aussi les choix stratégiques des pilotes, où les relations à long terme et la confiance pèsent autant que les chiffres sur le contrat.