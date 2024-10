Motos et accessoires le 30 octobre à Lanvollon (22)

Cap sur la Bretagne où une nouvelle vente aux enchères nous attend. Et c'est précisément à Lanvollon dans les Côtes d'Armor que nous vous convions pour une vacation qui sera organisée le 30 octobre par l'étude de Maître Karl Benz.

Les premiers lots seront présentés à partir de 14 heures. Voitures, utilitaires, camion, bateau se succéderont avant que la première moto entre en scène. Les lots d'accessoires clôtureront la vente.

Frais et conditions

Pour cette vente, les frais de ventes seront de 14,28 % pour les lots issus d'une décision judiciaire et de 20 % pour les ventes volontaires. Des frais seront appliqués pour les adjudications via internet. Idem pour les véhicules qui auront passé le contrôle technique, les frais de ce dernier seront à la charge de l'acquéreur (précisé dans le descriptif de chaque véhicule).

La vente sera retransmise sur interencheres.com, site qui vous donnera toutes les informations concernant les modalités de la vente, mais également les conditions d'enlèvement des lots.

Notre sélection en petites cylindrées

Ce sont donc vingt-sept machines qui seront disponibles lors de cette vente dont une bonne quinzaine d'une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3.

Cette Yamaha 125 cm3 TDR avec son deux temps particulièrement vivant saura vous donner de bonnes sensations. Son estimation est proposée entre 1 200 et 1 500 euros. Un peu plus de 11 000 kilomètres sont affichés à son compteur et elle a été refusée au contrôle technique pour des problèmes au niveau du phare.

Yamaha TDR 125 cm3 1999

De 2017, cette KTM Duke 125 cm3 n'a que 2 kilomètres à son compteur. On voit un accroc au niveau de la selle . Elle a été refusée au contrôle technique car "l'état du véhicule ne permettait pas la vérification des points de contrôle". Sans commentaire... (estimation entre 2 300 et 2 500 euros).

KTM 125 cm3 Duke 2017

Pour les motards en herbe, nous vous proposons ce 50 cm3 Mash Fifty Bullit de 2021. Sans batterie et avec 10 448 kilomètres à son compteur, il est vendu en l'état (estimation entre 1 200 et 1 500 euros).

Mash Fifty 50 cm3 Bullit 2021

Plusieurs scooters seront à votre disposition comme ce Piaggio X9 de 2002. On ne connaît pas son kilométrage mais il n'est pas trop ruiné et pourra encore rendre de nombreux services après une bonne révision (estimation entre 900 et 1 200 euros).

Piaggio 125 cm3 X9 2002

On tourne la page pour découvrir les grosses cylindrées.