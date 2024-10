Motos et accessoires le 30 octobre à Lanvollon (22)

Une petite ancienne pour commencer avec cette Yamaha 650 XS de la fin des années soixante-dix qui n'attend plus que vous pour reprendre du service. Le contrôle technique annonce comme défauts majeurs (donc en contre-visite!!!...) un niveau de liquide de frein en dessous du mini et une chaîne à retendre. Bref, pas besoin d'avoir un bac pro en mécanique moto pour régler tout ça. Le compteur affiche un peu moins de 50 000 kilomètres et la batterie est à changer (estimation entre 4 000 et 4 200 euros).

Yamaha 650 XS 1978

Amateurs d'enduro, roulez (presque) français avec cette Sherco 250 cm3 de 2009. Elle a été refusée au contrôle technique car "l'état du véhicule ne permettait pas la vérification des points de contrôle" et compteur kilométrique "manifestement inopérant": tu m'étonnes John, il n'y en a pas!! L'estimation est fixée entre 1 500 et 1 800 euros sachant qu'il faut prévoir une bonne révision et changer la batterie.

Sherco 250 cm3 2009

Voici une machine sympa pour débuter, en deuxième monture ou tout simplement pour se faire plaisir. Une bonne révision (plaquettes de frein, pneus, joints spi de fourche, échappement à fixer convenablement...) et en route pour le contrôle technique. Le compteur affiche 43 560 kilomètres et elle attend entre 1 200 et 1 500 euros.

Suzuki 650 cm3 SV 2002

On annonce un peu plus de 50 000 kilomètres pour cette Yamaha 1000 R1 de 2001 qui a été refusée au contrôle car les émissions de polluants à l'échappement n'ont pas pu être mesurées (des émissions avec des polluants, j'en connais un paquet à la téloche mais bon! c'est un autre sujet...). Comptez entre 2 800 et 3 000 euros pour l'estimation.

Yamaha YZF 1000 R1 2001

En fin de vente, des lots de plaquettes de frein, de couronnes et de pignons de sortie de boîte,de clignotants et de pantalons en cuir (homme et femme) seront dispersés.