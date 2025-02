Motowatt concrétise son projet de motos électriques françaises avec deux modèles

Il y a maintenant un an, nous vous présentions le projet innovant de Motowatt : « une moto électrique à la fois sécurisante et performante, pensée pour un usage urbain quotidien. S’adressant aussi bien aux hommes qu’aux femmes, novices ou motards. »

Une année plus tard, l'entreprise fondée en 2020 par les frères Rabatel, Olivier et Henri, a concrétisé son beau projet en dévoilant non pas une, mais deux motos électriques : les W1X (à partir de 14 950 euros) et W1X Scrambler (à partir de 15 450 euros). Des motos possédant la particularité d'être équipées de deux roues motrices avec une suspension Cantilever monobras et un moteur électrique à flux axial de fabrication maison intégré dans chaque roue, pour une puissance cumulée de 25 kW (34 chevaux).

Deux versions pour une moto électrique française innovante

Pesant 178 kg, les deux déclinaisons offrent une autonomie de 131 km selon la norme WMTC et se rechargent de 20 à 80 % en 1,2 heure via un chargeur optionnel de 3,3 kW en mode 3 sur une borne de 32 A (3,3 heures pour 0 à 100 %).

Développées à proximité de Lyon (69) et produites en France, non loin de Figeac (46) les motos électriques Motowatt seront également visibles lors du prochain Salon du 2 Roues de Lyon, qui se tiendra la semaine prochaine (du 13 au 16 février 2025) à Eurexpo (Hall 4,2 stand A020). Il sera également possible, pour les plus curieux, de réaliser un essai de la moto directement sur place.

Les premières livraisons sont attendues pour l'été prochain.