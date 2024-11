MV Agusta célèbre 80 ans de légende avec une série limitée de ses trois et quatre-cylindres

Passé maître dans l'art de produire des séries limitées de ses modèles, le constructeur italien MV Agusta récidive, seulement quelques jours après avoir dévoilé sa F3 Competizione, avec sa collection Ottantesimo, célébrant les 80 ans de la sortie de la première moto siglée MV : la 98.

En hommage à ce passé glorieux, le Centro Stile MV Agusta a redessiné le logo historique, qui remplace le logo traditionnel MV Agusta sur toutes les motos de la collection Ottantesimo. Le nouveau logo s'inspire du passé pour renforcer le lien avec l'héritage de l'entreprise italienne, tandis que le mot « Ottantesimo » souligne la participation du modèle aux célébrations de l'anniversaire.

Pour honorer cette histoire, MV Agusta présente six modèles commémoratifs, tous produits en série limitée de seulement 500 exemplaires, reconnaissables à la gravure au laser sur le té de fourche ou la plaque de protection du réservoir, 1 sur 500, selon le modèle. Chaque moto dédiée au 80e anniversaire est livrée avec un certificat d'authenticité respectif.

L'introduction de la certification Euro5+ en 2025 a aussi donné l'occasion à la marque d'apporter de nombreuses modifications mécaniques à ses modèles 2025, que ce soit pour la plateforme trois-cylindres de 800 cm3 comme pour celle des 1 000 cm3.

Une série limitée rendant hommage aux 80 ans de la première MV Agusta

Ainsi, tous les modèles trois-cylindres conservent les mêmes valeurs de puissance et de couple que la génération précédente tout en respectant les réglementations Euro5+ plus strictes, et disposent d'une plateforme inertielle à six axes qui gère quatre modes de conduite : Rain, Sport, Race et Custom (qui permet au pilote de régler la sensibilité de l'accélérateur, le couple moteur, le frein moteur, la réponse du moteur, le limiteur de régime et les réglages de la suspension électronique).

Le contrôle de traction est réglable sur huit niveaux : 2 Rain, 3 Road, 3 Track. Le tableau de bord est composé d'un écran TFT couleur de 5,5 pouces, lié à l'application MV Ride, qui permet, entre autres fonctions, d'enregistrer et de partager des itinéraires, de personnaliser la configuration de la moto directement depuis son smartphone et d'activer la navigation virage par virage.

Le pack électronique est complété par un ABS avec deux modes de fonctionnement (Sport et Race) et une fonction de virage, offrant une sécurité et une fonctionnalité maximales même dans les virages. En mode Sport, l'ABS est actif à l'avant et à l'arrière, le virage est activé et la fonction RLM (Rear Wheel Lift-Up Mitigation) est active. En mode Race, l'ABS est actif uniquement à l'avant, le virage est désactivé et la fonction RLM est réglée pour être moins intrusive.

La gamme est également dotée du Launch Control et du Front Lift Control (FLC), qui gère la hauteur de la roue avant pendant les wheelies. Tous les modèles sont également équipés de série du Cruise Control. Une attention particulière a été portée au confort du pilote. L'embrayage a été amélioré pour une utilisation plus facile et, associé au quick shifter MV Agusta, il assure une conduite en douceur.

Les modèles trois-cylindres, Brutale RR Ottantesimo, F3 RR Ottantesimo et Superveloce S Ottantesimo, disposent désormais d'un nouvel embrayage à glissement à 9 disques avec assistance de couple, avec un levier d'embrayage 50 % plus léger que les versions précédentes, tandis que le Dragster RR Ottantesimo conserve l'embrayage SCS, ce qui lui permet de s'arrêter en prise et de redémarrer sans utiliser l'embrayage.

Concernant la gamme des quatre-cylindres MV Agusta 2025, de nombreuses améliorations ont également été apportées. Un nouveau calculateur a permis le développement de nouvelles cartographies, améliorant la sensibilité de l'accélérateur et la facilité de contrôle dans toutes les conditions.

Les arbres à cames ont été redessinés pour augmenter le couple et la puissance à bas régime, améliorant ainsi les performances dynamiques de la moto.

Le moteur quatre-cylindres en ligne de 1 000 cm3 a été mis à jour pour être conforme aux normes Euro5+, délivrant une puissance maximale de 201 chevaux à 13 500 tr/min et 116 Nm de couple à 11 000 tr/min. Fabriqué à la main à Varèse, il est doté de 16 soupapes radiales en titane, de bielles forgées en titane et d'arbres à cames à revêtement DLC. Le moteur mis à jour est plus réactif à bas régime, ce qui garantit des performances plus fluides avec un minimum de vibrations.

Les Brutale 1000 Ottantesimo et Brutale 1000 RR Ottantesimo sont toutes deux dotées d'un nouveau système d'échappement à 4 sorties, développé en collaboration avec Arrow.

Le nouvel embrayage à glissement à 10 disques avec assistance de couple est plus robuste, réduisant la résistance du levier d'embrayage de 50 %. Le système Ride-by-Wire offre quant à lui une sensibilité améliorée de l'accélérateur grâce à un algorithme de contrôle mis à jour.

Quatre modes de conduite sont disponibles : Rain, Sport, Race et Custom, permettant au pilote de régler des paramètres tels que la sensibilité de l'accélérateur, le couple moteur, le frein moteur et la réponse.

Les tarifs de ces éditions spéciales 2025 MV Agusta n'ont pas encore été annoncés.