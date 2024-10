Une série limitée Competizione pour la MV Agusta F3

En prenant comme base la déjà très réussie F3 RR, MV Agusta avait peu de chance de se tromper sur les ambitions sportives de sa nouvelle F3 Competizione.

La MV Agusta F3 Competizione bénéficie ainsi d'une attention toute particulière portée aux détails, associée à des composants et des matériaux visant la performance pure. Comme chaque MV Agusta, la F3 Competizione sera entièrement fabriquée à la main dans l’usine de Varèse, pièce par pièce, avec seulement 300 unités numérotées produites au cours de l’année 2025.

Ce nouveau modèle, se distingue de la version RR, par le châssis, réalisé en collaboration avec Öhlins, notamment la fourche inversée NIX30 de 43 mm, qui profite d'une large plage de réglages. La fourche est entièrement réglable : compression et détente ainsi que précharge du ressort.

À l'arrière, l'amortisseur Öhlins TTX 36, doté de la technologie à double tube et d'un réservoir externe piggyback, assure également un amortissement haut de gamme et personnalisable du monobras oscillant en aluminium. L'amortisseur de direction réglable sur 19 positions complète le prestigieux package Öhlins.

La MV Agusta F3 Competizione profite aussi de roues en carbone, spécialement développées pour ce modèle, qui réduisent la masse non suspendue et le poids de 3 kg par rapport aux roues en aluminium de la F3 RR.

Une sportive aux composants haut de gamme

Le système de freinage, confié à Brembo comprend des disques avant de 320 mm de diamètre avec étriers flottants associés à des étriers monoblocs à montage radial Brembo Stylema. Le frein arrière est doté d'un disque de 220 mm de diamètre. Pour améliorer encore le rapport poids/puissance la batterie standard a été remplacée par une version lithium-ion, ce qui permet de gagner 3 kg supplémentaires.

Côté moteur, la F3 Competizione est animée par le trois-cylindres de 798 cm3 conforme Euro5+ qui délivre une puissance de 160 chevaux à 13 500 tr/min, grâce à un système d'échappement Akrapovic en titane spécialement développé pour ce modèle. L'utilisation de titane et de carbone pour le capot de protection permet une réduction de poids supplémentaire de 3 kg, pour une réduction totale de poids de 14 kg par rapport à la version RR, ce qui se traduit par un rapport poids/puissance de 0,9 ch/kg.

Le nouvel embrayage à glissement assisté MV Agusta à 9 disques offre de meilleures performances sur piste et sur route, et réduit de 50 % l'effort nécessaire au pilote pour tirer le levier. Ceci est combiné au changement de vitesse assisté électronique MV Agusta, pour les changements de vitesse montants et descendants.

Pour la F3 Competizione, les designers se sont inspirés de la F4 Claudio, en choisissant des couleurs comme le Satin Metallic Carbon Black, le Satin Intense Silver et le Gold, et en faisant largement usage de la fibre de carbone apparente. La selle est recouverte d'Alcantara, et de nombreuses finitions sont dorées. Une plaque numérotée est disposée sur le nouveau té de direction usiné CNC.

Un kit Racing est également disponible pour la MV Agusta F3 Competizione, et comprend une ligne d'échappement complète Akrapovic en titane (non homologuée), un cache en fibre de carbone pour le silencieux d'échappement, un bouchon de réservoir usiné CNC, une housse de selle légère en fibre de verre, une housse de moto dédiée et un certificat d'authenticité,