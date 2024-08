MV Agusta : La renaissance d'un aigle italien ?

Avec un plan de vol ambitieux, les ambitions de MV Agusta sont claires : devenir un acteur majeur du marché mondial de la moto haut de gamme. Pour y parvenir, la marque mise sur plusieurs leviers :

Une production en hausse : L'usine de Varese va progressivement augmenter sa cadence pour atteindre un volume de 10 000 motos par an.

Une gamme élargie : En témoigne le lancement de l'Enduro Veloce, une moto aventure qui repousse les limites du genre.

Un réseau mondial : MV Agusta déploie un réseau de concessionnaires de plus en plus dense, offrant ainsi un service de proximité à ses clients. MV Agusta a lancé MV Academia, un vaste programme de formation destiné aux concessionnaires, axé sur la connaissance des produits, le service client et les compétences techniques. L'objectif est de fournir des niveaux de service et d'assistance inégalés.

D’ici la fin de l'année, MV Agusta a pour objectif de disposer de 230 concessions officielles dans le monde, dont 30 points de service avec des techniciens formés en usine à la disposition des clients. Jusqu'à présent, des concessions ont ouvert dans des villes comme Valence (Espagne) et Los Angeles (États-Unis), et de nouveaux magasins devraient ouvrir au cours du second semestre de l'année.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Un service après-vente de qualité : La disponibilité des pièces détachées a été considérablement améliorée et un programme de formation des mécaniciens a été mis en place. En mars, l’entreprise a lancé la campagne « We Care », invitant tous les propriétaires de modèles postérieurs à 2018 à bénéficier d’un contrôle complémentaire de la moto et d’une remise de 20 % sur les composants d’entretien.

MV Agusta ne se contente pas de fabriquer des motos, elle crée des œuvres d'art. Les collaborations avec des artistes renommés, comme Daniel Arsham, en témoignent. La marque est présente dans les événements artistiques les plus prestigieux, comme Art Basel Miami et la Biennale de Venise. Du 4 au 6 octobre, MV Agusta sera présente à la première édition de la Milano Watch Week, événement auquel elle s'associe.

En parallèle de cette dynamique de modernisation, MV Agusta ne perd pas de vue son héritage. La publication d'un livre retraçant l'histoire de la marque est une belle manière de rendre hommage à son passé glorieux.

Si les perspectives sont prometteuses, MV Agusta doit relever plusieurs défis. Le marché de la moto haut de gamme est très concurrentiel. MV Agusta devra se différencier de ses rivaux pour séduire les clients.

Sous l'impulsion de Pierer Mobility, MV Agusta est en train de vivre une renaissance. La marque italienne a toutes les cartes en main pour redevenir une référence dans le monde de la moto. Les amateurs de belles mécaniques peuvent d'ores et déjà se réjouir de l'avenir promis par les Autrichiens de Mattighofen, antre de KTM. L'objectif à moyen terme est d'atteindre un volume de production annuel de plus de 10 000 motos premium à Varèse, et il est également prévu de diversifier les segments.