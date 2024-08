MV Agusta part à la reconquête de l’Amérique

MV Agusta, la légendaire marque italienne de motos, connaît une véritable renaissance sous la houlette de Pierer Mobility AG. L'entreprise ambitionne de s'imposer comme la référence ultime en matière de deux-roues de luxe sur le marché nord-américain. Cependant, ce n'est pas une tâche facile, comme l'a expliqué Luca Dovesi, Directeur Général de MV Agusta pour l'Amérique du Nord, dans une interview avec cyclenews.com. Dovesi a souligné que le principal défi réside dans la transformation de la perception de la marque, une tâche ardue en raison des erreurs du passé.

« Le plus grand défi consiste à changer la perception de la marque. La réputation de la marque a été gravement affectée dans le passé », admet Dovesi. Il compare la situation de MV Agusta à celle d'une start-up, où tout est nouveau et excitant, sans le poids des erreurs passées. À l'inverse, MV Agusta a souffert d'une mauvaise gestion, d'une réputation ternie, et d'expériences négatives tant pour les clients que pour les médias. « Le réseau était vraiment en mauvais état. C’est donc mon plus grand défi. Je veux que les gens changent l’opinion négative de MV Agusta du passé », ajoute-t-il.

Malgré ces défis, Dovesi reconnaît que la marque elle-même a su conserver sa force auprès de ceux qui la connaissent bien. « Heureusement, la marque elle-même est restée forte pour les personnes qui la connaissent. Elles l’apprécient toujours et l’aiment. Elles savent ce que MV Agusta représente. Elles connaissent la singularité du design et toutes les caractéristiques. Dieu merci, au moins, nous avons encore une bonne marque », souligne-t-il. Cette fidélité à la marque, fondée sur son design distinctif et ses caractéristiques uniques, est un atout majeur pour la renaissance de MV Agusta.

Dovesi reconnaît également que les défis sont encore plus prononcés en Amérique du Nord qu'en Europe. « En Europe, étant centralisée en Italie, la marque était un peu mieux gérée. Elle était plus centralisée, donc les gens appréciaient encore la marque, la conduisaient et l’achetaient. Mais ici, nous étions très déconnectés », explique-t-il. La tâche de reconnecter MV Agusta avec ses clients nord-américains est essentielle pour redorer le blason de la marque sur ce marché stratégique.

Avec une gestion et une stratégie renouvelées sous Pierer Mobility AG, MV Agusta espère non seulement reconquérir les cœurs de ses anciens fans, mais aussi séduire une nouvelle génération de passionnés de motos. Le défi de transformer la perception de la marque est immense, mais avec la reconnaissance mondiale de la qualité et du design de MV Agusta, l'avenir peut s'annoncer prometteur pour cette icône italienne du deux-roues.