Rétromobile: plus de 70 motos aux enchères le 8 février

Depuis hier 5 février, le Salon Rétromobile accueille les passionnés de véhicules anciens. Lorsque les portes du Parc des Expositions de Paris Porte de Versailles fermeront dimanche soir, les visiteurs auront pu assister à trois ventes aux enchères avec, aux manettes, toute l'équipe d'Artcurial.

Pour ce qui nous intéresse, à savoir les deux et trois roues motorisés, c'est le samedi 8 février à partir de 15 heures que ça se passera. Au programme, plus de soixante-dix machines vous attendent au sein du salon sur un total de cent quarante-cinq lots que comprend cette vacation.

Les trois roues de cette vente

Commençons par cette catégorie atypique, à savoir les véhicules à trois roues. Harley-Davidson propose depuis plus d'un siècle ce genre de véhicules. Les side-cars de la firme de Milwaukee ainsi que ceux de son concurrent de toujours Indian sont arrivés en masse sur notre territoire à la fin de la première guerre mondiale. Mais c'est à son Servi-car apparu au début des années trente et produit pendant quatre décennies que nous nous intéressons aujourd'hui. Cet exemplaire de 1942 est en très bon état et attend entre 14 000 et 20 000 euros.

Plusieurs side-cars seront disponibles lors de cette vente. Nous avons arrêté notre choix sur cette BMW R12, la moto du constructeur allemand la plus fabriquée avant la deuxième guerre mondiale (plus de 36 000 exemplaires) et dont de nombreux éléments étaient prévus pour tracter un side-car (retrouvez la restauration d'un exemplaire en cliquant ici). Celle de cette vente a reçu une restauration ancienne "sans excès". Son estimation est fixée entre 20 000 et 30 000 euros.

L'Automouche, on la connaît surtout chez Monet-Goyon mais comme l'enseigne a racheté Kœhler-Escoffier à la fin des années vingt, il est tout à fait normal de retrouver des versions sous cette marque. Cet exemplaire restauré attend entre 3 000 et 6 000 euros.

Les amateurs de micro-cars auront reconnu un Messerschmitt KR 175 mais ici, il s'agit d'une version fabriquée sous licence par Mi-Val baptisée "Mivalino". Avec des éléments bien spécifiques par rapport à son cousin allemand, son estimation a été fixée entre 15 000 et 30 000 euros.





On continue page suivante avec des modèles exceptionnels estimés à plus de 50 000 euros.