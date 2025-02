Rétromobile: plus de 70 motos aux enchères le 8 février

Qui dit salon exceptionnel dit machines exceptionnelles

Retrouver des motos rares et chères, c'est tout à fait normal dans un salon comme Rétromobile. Bien évidemment, des modèles beaucoup plus accessibles financièrement seront disponibles lors de cette vente, ce qui n'empêche pas de rêver.

Plusieurs lots estimés à plus de 50 000 euros seront proposés ce 8 février. On est loin des sommes atteintes par certaines voitures, ce qui est tout à fait normal.

Cette Henderson KJ 1300 cm3 4 cylindres de 1930 a participé à trois Cannonball, la fameuse course américaine relancée à la fin des années 2000. En très bon état de fonctionnement et livrée avec de nombreuses pièces (notamment une magnéto refaite à neuf), l'estimation est proposée entre 60 000 et 80 000 euros.

Cette Harley-Davidson model F de 1915 vient de la même collection que l'Henderson ci-dessus. Achetée pour participer elle aussi au Cannonball, un accident de ski l'empêchera d'utiliser cette machine équipée d'un embrayage au pied. Très bien restaurée avec l'option éclairage électrique, comptez entre 50 000 et 70 000 euros pour repartir avec.

Cette MV Agusta 750 S, produite à un peu plus de 500 exemplaires, a été restaurée il y a un certain temps. Remise en route après une bonne révision, elle n'a quasiment pas roulé depuis (estimation entre 55 000 et 75 000 euros).

Cette 1000 Vincent HRD Black Shadow de 1949 a été restaurée par Patrick Godet, célèbre spécialiste de la marque aujourd'hui disparu (estimation entre 70 000 et 90 000 euros).

Acheté par la famille Panini (celle des célèbres vignettes) à la fermeture de l'usine Innocenti, ce scooter Innocenti-Lambretta "Siluro" (torpille) est équipé d'un 125 cm3. Équipé à l'époque d'un compresseur (on ne sait s'il est fourni avec la machine), il et à l'origine de nombreux records obtenus au début des années cinquante. Entièrement restauré, l'estimation de cet engin hors du commun est proposée entre 65 000 et 100 000 euros.