Royal Enfield se la joue voyagiste avec Rentals and Tours

Les grandes vacances approchent avec les traditionnels préparatifs pour les destinations les plus ambitieuses. Et bonne nouvelle : partir en voyage à moto est un peu plus facile que par le passé grâce à Royal Enfield. La firme propose en effet un service baptisé Rentals and Tours qui comme son nom l'indique permet d'entreprendre avec sérénité un voyage tout près ou à l'autre bout du monde.

Cela peut se faire au choix avec sa moto personnelle ou avec un deux-roues loué sur place. Comprenez par là que cette dernière solution permettra de prendre le guidon d'un véhicule particulièrement adapté aux conditions qu'exige le tracé. Royal Enfield ne lorgne pas sur les moyens pour offrir le plus de variété possible. La liste des pays comprend entre autres l'Afrique du Sud, la Colombie, l'Indonésie, la Turquie, l'Inde ou encore la Namibie. L'offre propose au total 62 voyages différents tous plus passionnants les uns que les autres.

Pour l'organisation, Royal Enfield promet l'appui d'experts et de partenaires triés sur le volet. Il ne reste d'après le communiqué officiel qu'à prendre son blouson et ses gants pour enfourcher une moto et se déconnecter du quotidien à l'autre bout du monde. Pour réserver, il suffit de passer par le site internet officiel du programme Rentals and Tours. Après les premières informations fournies et selon le voyage sélectionné, un opérateur prend ensuite le relais par téléphone. Un système qui d'après le directeur de Royal Enfield Balakrishnan Govindarajan "encourage l'esprit de camaraderie des motards, par-delà les frontières".