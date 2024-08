Royal Enfield : une sportive basée sur la Guerrilla 450 est à l’étude

Selon les récentes rumeurs et un rapport indiquant les propos de Mark Wells, le responsable du design chez Royal Enfield, une "moto sportive basée sur la Guerrilla 450 pourrait très bien fonctionner". Cependant, il est important de ne pas s'attendre à une supersport classique. Fidèle à l'esprit de la marque, cette moto pourrait bien être un café racer rétro avec un design néo-classique.

Un document de planification de produit qui avait fuité il y a quelque temps laissait déjà entrevoir la possibilité d'une moto sportive de style café racer sur la plateforme 450cc. Si ce projet se concrétise, il pourrait s'inspirer du style emblématique de la Continental GT 650 et de la GT 650R de course, offrant une moto qui allie performance et esthétisme rétro.

Cette future moto pourrait se distinguer par un design élégant, avec un semi-carénage rétro, un capot arrière et des roues de 17 pouces. Un guidon bracelet et des repose-pieds reculés pourraient aussi être de la partie, favorisant une position de conduite sportive et dynamique.

Sous le réservoir, le moteur de 452 cm3 refroidi par liquide, déjà éprouvé sur la Guerrilla 450, serait probablement conservé, avec peut-être des ajustements au niveau de la transmission finale pour optimiser les performances.

Bien que ces informations restent spéculatives et qu'aucun calendrier de lancement officiel n'ait été annoncé, l'idée d'un café racer sportif de 450cc signé Royal Enfield est prometteuse et pourrait attirer de nombreux amateurs de motos rétro-sportives, en particulier sur les marchés internationaux comme l'Europe. Affaire à suivre de près pour les passionnés de la marque !