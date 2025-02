Ste Geneviève-des-Bois: 46 motos aux enchères le 6 février

Alcopa vous propose une nouvelle vente aux enchères multisite à Sainte Geneviève-des-Bois le 6 février à partir de 10 heures. Si les opérations seront menées depuis la région parisienne, les lots seront disponibles sur différents sites d'Alcopa (Paris, Beauvais, Lyon, Marseille, Nancy, Rennes et Tours).

Lors de cette vente, quarante-six machines seront proposées. Vous pourrez suivre la vente et enchérir via le site interencheres.com, site qui vous précisera toutes les modalités concernant cette vacation.

Les scooters de cette vente

Si vous cherchez un scooter, il y en aura une dizaine ce jeudi. Les informations concernant les différents lots ne sont pas très nombreuses à l'image de ce Honda Forza 350 cm3 de 2022 dont on sait juste qu'il affiche 12 137 kilomètres à son compteur et qu'il est estimé à 2 300 euros.

Honda Forza NSS 350 cm3 2022

Ce Piaggio MP3 400 LT avec à peine plus de 10 000 kilomètres à son compteur est estimé à 600 euros. Il a quinze ans, une fuite de liquide et un thermostat à remplacer.

Piaggio MP3 400 LT 2010

Petit prix aussi pour ce Peugeot Satelis 125 cm3 (estimation 500 euros) de 2007 qui a lui aussi un tout petit peu plus de 10 000 kilomètres à son compteur.

Peugeot Satelis 125 cm3 2007

Plus récent (2020) et donc plus cher (estimation 1 200 euros), ce Peugeot Pulsion semble en bon état (11 000 kilomètres à son compteur) et devrait trouver preneur pour qui sera prêt à aller le chercher sur le site de Marseille ou se le faire livrer par un transporteur (aux frais de l'acheteur bien sûr).

Peugeot Pulsion 2020

On tourne la page et on se retrouve pour les motos de cette vente.