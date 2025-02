Ste Geneviève-des-Bois: 46 motos aux enchères le 6 février

Les motos de la vente

Du côté des motos, vous aurez le choix entre des machines neuves et des occasions. Cette KTM 890 SMT de 2024 n'a qu'un kilomètre à son compteur. Si sa date de première mise en circulation est annoncée au 19 novembre 2024, nous sommes ici en présence d'un modèle 2023. L'estimation proposée à 8 300 euros est bien en dessous du prix neuf.

KTM 890 SMT 2024

Elle n'est pas neuve mais avec seulement 1110 kilomètres à son compteur, c'est tout comme. Et avec une estimation proposée à 10 600 euros pour ce millésime 2023, on est à la moitié du prix du modèle neuf.

BMW R18 2023

Neuve aussi, cette Husqvarna 401 Svartpilen de 2024 est estimée à 4 800 euros. Située sur le site de Paris Sud, cela peut être un bon plan pour qui cherche ce modèle.

Husqvarna Roadster 401 2024

On termine avec cette Indian Roadmaster 1800 cm3 de 2016 de juin 2016 dont l'estimation est proposée à 10 000 euros. Elle semble être en bon état sur les photos et sera à récupérer sur le site de Nancy.

Indian Roadmaster 1800 2016

On se retrouve dans quelques jours pour découvrir les résultats enregistrés lors de cette vente. Et si vous êtes un adepte des ventes aux enchères, deux ventes importantes dans le cadre de Rétromobile et de l'Enduropale du Touquet sont à venir prochainement.