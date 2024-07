Suzuki veut optimiser les rétroviseurs avec des caméras

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le système développé par Suzuki et Tokai Rika ne vise pas à remplacer entièrement les rétroviseurs conventionnels. Il s'agit plutôt d'un dispositif de sécurité supplémentaire destiné à couvrir les angles morts, une zone critique où les rétroviseurs traditionnels montrent leurs limites.

L'adoption de caméras numériques et d'écrans TFT dans les véhicules présente plusieurs avantages. Ces systèmes permettent une vue plus large et plus claire de l'arrière, éliminant ainsi les angles morts. Toutefois, ils posent aussi des défis spécifiques, notamment l'absence de possibilité de modifier le point de vue en bougeant simplement la tête ou le corps. Les caméras offrent une image fixe, ce qui peut compliquer l'évaluation de la distance et de la vitesse des véhicules approchant par l'arrière.

Pour pallier ces limitations, Suzuki envisage d'utiliser une seule caméra grand angle montée à l'arrière de la moto. Cette caméra fournirait une vue étendue sur un écran TFT standard. Cependant, une image grand angle peut donner l'impression que les véhicules sont plus proches qu'ils ne le sont réellement. Pour contrer cet effet, Suzuki prévoit de recadrer dynamiquement l'image affichée sur l'écran, en se concentrant uniquement sur les sections pertinentes en fonction de la situation. Ce recadrage pourrait même être ajusté manuellement via des boutons montés sur le guidon.

Bien que ce système de caméra arrière ne vise pas à remplacer les rétroviseurs classiques, il offre une sécurité supplémentaire pour les angles morts, améliorant ainsi la sécurité du pilote. Cependant, cette technologie entraînera un coût supplémentaire, ce qui pourrait se répercuter sur le prix final de la moto. Dans un marché où les prix des motos sont déjà en hausse, cette innovation pourrait ne pas séduire tous les acheteurs. Pour l’instant, il s'agit encore d'un brevet, et son adoption à grande échelle reste à voir.