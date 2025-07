Triumph dévoile les finalistes du concours de customisation de ses Bonneville

Le concours de customisation Triumph Original 2025 entame une nouvelle étape.

Les votes sont désormais ouverts au public du monde entier pour désigner la customisation d'une Bonneville la plus réussie.

Cinq équipes ont été sélectionnées pour participer à ce concours mondial, qui consiste à créer des motos customisées sur la base de la gamme Triumph Bonneville actuelle, avec un thème « Icônes de l'originalité britannique ».

Chaque pays a collaboré avec des constructeurs custom locaux sélectionnés pour créer des designs inédits entièrement réalisés à la main. Pour la France, c'est l'atelier poitevin FCR Original qui a conçu la moto.

Avec réussite puisqu'elle fait partie des cinq finalistes sélectionnés, avec les modèles provenant du Brésil, d'Italie, de Thaïlande et du Royaume-Uni.

À vos votes pour désigner la plus belle customisation

La moto française rend donc hommage au moteur bicylindre parallèle de Triumph. À partir d'une Speed Twin 1200 RS, l'équipe a entièrement repensé et redessiné l'arrière de la machine pour mettre le moteur en valeur. Un bras oscillant sur mesure a également été imaginé et FCR a également créé une roue avant unique en aluminium taillée dans la masse. La peinture intègre du cuivre plaqué à la main et des feuilles d'or pour souligner la beauté et la puissance du moteur, ainsi que le nom de la moto, « Hail to the Twin ».

Le Brésil participe pour sa part avec Gaijin, une café racer sombre basée sur une Speed Twin 1200, créée par l'équipe de Shibuya à São Paulo. Parmi les caractéristiques artisanales, citons le design des détails peints sur le carénage, la forme du réservoir et l’arrière de la machine retravaillé.

La moto italienne a été créée par Giuseppe Carucci, fondateur de South Garage Motor Co à Milan, qui s'est inspiré des Speed Twin originales des années 1930 et 1940. S'appuyant sur la Bonneville Bobber, Carucci a redessiné le châssis et utilisé des techniques d'ingénierie de précision pour créer des pièces personnalisées, notamment une fourche avant sur-mesure.

Moo Yong, de The Zeus Custom à Bangkok, en Thaïlande, a créé Art of Motorcycle, une Bonneville T100 personnalisée dans le style légendaire de Zeus. Le système d'échappement court entièrement fabriqué à la main est orné d'un motif Zeus gravé au laser, tandis que le travail du cuir fait main comprend un portefeuille intégré avec le logo Zeus brodé, alliant style et fonctionnalité.

La moto britannique a été construite par Stockwell Design chez Triumph London, en s'inspirant du mouvement rock 'n' roll britannique des années 60. Utilisant la plateforme T100, la Bonneville Sunraiser attire le regard avec son aluminium poli, son acier inoxydable et ses couleurs vives, le tout rehaussé d'un logo Triumph cursif sur mesure.

Une rubrique dédiée sur la page web de Triumph présente plus en détail chaque modèle personnalisé afin que les internautes puissent voter pour leur modèle préféré avant le 5 août 2025.

Une fois les votes du public comptabilisés, le jury d'experts Triumph (Quique Berna, cofondateur et directeur créatif de Tamarit Motorcycles en Espagne, Ricardo Pessoa, fondateur et directeur créatif de Coolnvintage au Portugal, Kengo Kimura, fondateur de Heiwa Motorcycle au Japon et Steve Sargent, directeur produit chez Triumph), aura également la possibilité de voter à nouveau pour ses modèles préférés. Ces votes seront ajoutés aux résultats du vote du public avant que le grand gagnant ne soit annoncé le 12 août 2025.