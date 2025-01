Un Café Racer de moyenne cylindrée bientôt au catalogue Honda ?

Dans quelques semaines la Honda GB350S arrivera dans les concessions européennes après avoir connu le succès en Inde et au Japon.

Proposition au look rétro, la petite Honda pourrait bientôt être rejointe au catalogue par un autre modèle au look de Café Racer.

Bonne nouvelle pour ceux qui trouveraient un peu « juste » les 21 chevaux de la GB350S, cette nouveauté, que l'on découvre à travers les dépôts de brevet réalisés par Honda, semble même déjà avancée si l'on en croit les visuels illustrant un prototype du deux-roues.

Au cœur de la moto, selon nos confrères de Cycle World, on retrouve le moteur qui équipe actuellement les XR300 Tornado et Sahara 300 disponibles sur le marché brésilien. Un bloc refroidi par air qui offre 25 chevaux à 7 500 tr/min. Le Café Racer Honda peut aussi compter sur plusieurs éléments de la partie-cycle de la CB300F Twister, et ce, agrémenté d'une fourche inversée et d'un système de freinage à double-disque à l'avant.

Une nouvelle venue dans la gamme Honda 500 ?

Si ce premier prototype pourrait être destiné à certains marchés, on peut imaginer que Honda pourrait également décider de reprendre ce style pour sa gamme de modèles 500 et ainsi lancer prochainement un Café Racer semblable en Europe. Une future GB500, comme cela avait déjà été évoqué, pourrait ainsi voir le jour.