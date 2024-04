Un Honda Pocket Concept inédit à la Milan Design Week 2024

La Milan Design Week bat son plein au cœur de la capitale Lombarde. Un événement de portée internationale renouvelé depuis plusieurs décennies qui depuis son lancement attire les marques les plus prestigieuses. Ces dernières y dévoilent leurs idées, des produits innovants et des concepts audacieux. Initialement dédié à l'ameublement, le salon s’est ensuite élargi à d'autres domaines. Les constructeurs font désormais en ce sens chaque année partie des nombreux exposants du show italien. Du côté de Honda, 2024 marque sa cinquième participation à la Milan Design Week. Une occasion de braquer les projecteurs sur son étonnant scooter survolté Pocket Concept.

Honda montrait pour la première fois le prototype de véhicule urbain Pocket Concept à Tokyo fin octobre 2023 aux côtés de l'étude de citadine survoltée Honda Sustaina-C. Cette association n'était pas anodine. Les deux modèles sont pensés ensemble à la manière de la Honda City et du -vous l'avez compris- Motocompo des années 80. Le Pocket Concept doit donc en théorie rentrer dans le coffre de l'urbaine branchée.

En outre, les plus observateurs remarqueront quelques différences avec le projet dévoilé au Japon. À la Milan Design Week, le Honda Pocket Concept reçoit des éléments de carrosserie inédits au rendu blanc et gris rappelant le marbre. Une astucieuse manière d'illustrer les possibilités offertes par l'adoption de panneaux recyclés dans un circuit de traitement des matériaux.

Honda nomme l'idée de configurer dans les moindres détails ses véhicules tout en sélectionnant les composants les plus durables "EGO ECO". Le premier terme fait référence à la possibilité d'exprimer sa personnalité par des choix esthétiques tout en offrant la meilleure solution de mobilité tandis que le second met en valeur l'approche imaginée par Honda pour récupérer l'intégralité des matériaux de carrosserie afin de les réintégrer dans un nouveau véhicule. Cerise sur le gâteau, les éléments peuvent changer dans la manœuvre de couleur et de structure visuelle. La firme japonaise ne communique pas encore sur les spécificités techniques et la date de l'éventuelle commercialisation de ce duo séduisant. Un constat qui n'empêche pas les fans et plus généralement le public de se montrer particulièrement enthousiastes depuis le premier combo habillé de rouge présenté il y a six mois.