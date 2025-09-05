Un motard britannique banni à vie des routes suisses après 47 dépassements illégaux

Le décor est planté : le Saint-Gothard, “le tunnel routier le plus profond du monde”, deux voies, une dans chaque sens, et des lignes continues qu’on ne doit JAMAIS franchir. Mais notre “héros” britannique a décidé de faire sa propre course : il n’a pas commis un, ni deux, ni trois… ni même dix dépassements. Il en a fait 47 !

Les caméras ont tout filmé : 45 voitures et 2 camions avalés dans un bal d’illégalité qui ferait pâlir Dominic Toretto. Forcément, en Suisse, on ne rigole pas avec ça. Les caméras envoient des alertes en direct. Les forces de l’ordre ont tendu un piège simple : attendre ce “pilote” à la sortie du tunnel.

Amende record : 12 500 euros et un précédent pulvérisé !

Ils l’ont arrêté. Et pour de bon, car il conduisait également en état d’ivresse. Le verdict ? Sans appel : interdiction de permis à vie. Oui, vous avez bien lu : à vie. L’addition est quant à elle salée. Rien que pour les dépassements, l’amende pourrait grimper à 12 500 €. Un record absolu en Europe ! Le précédent ? Un Allemand condamné à un an de prison pour « seulement » dix dépassements. Lui en a commis 47.

Une route de rêve, un tunnel mythique, une caméra à chaque mètre… et un Britannique qui pensait rouler incognito. Résultat : record d’amendes, record de dépassements, record de stupidité. Verdict final : il est reparti sans permis. À vie.