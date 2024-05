Un nouveau cruiser chinois sur le marché A2 ?

Jusque-là plutôt restreinte, avec pour seule référence notable la Honda CMX500 Rebel, l’offre de customs A2 connaît un essor sans précédent.

Le modèle Honda, qui règne donc sur ce marché depuis sa sortie en 2017, a récemment vu débarquer la Kawasaki Eliminator 500, tandis que se prépare aussi la nouvelle Moto Morini Calibro, dont l’arrivée en concession est prévue pour les semaines à venir.

Et ce n’est pas tout puisqu’une autre nouveauté va bientôt venir concurrencer la Rebel sur le marché des customs de moyennes cylindrées : la Voge CU 525.

Présentée l’année dernière, la CU 525 (178 kg), qui repose, comme le reste de la gamme Voge 525 déjà disponible en France, sur un moteur bicylindre de 494 cm3 délivrant 47,6 chevaux, devrait bientôt venir garnir le catalogue européen de la marque chinoise.

La troisième version de ce bobber de moyenne cylindrée, au look plus classique, a en effet tout pour faire de l’ombre à la CMX500, qui domine ce segment qu’elle a remis au goût du jour il y a plusieurs années. On y retrouve l’ABS, une instrumentation entièrement numérique et un antipatinage.

La marque premium du géant chinois Loncin, qui a dévoilé récemment cette ultime variante de son cruiser à la hauteur de selle de seulement 710 mm, devrait ainsi faire le choix de l’importer sur le marché européen dans le courant de cette année, sur un segment où les nouveautés présentées depuis quelques mois vont tenter de venir grappiller des parts de marché à la star du segment, la Honda CMX500 Rebel.

Côté prix, on annonce un tarif inférieur proche de 6 000 €. Un placement qui en ferait définitivement une sérieuse concurrente.