Une série limitée Hard Enduro Alfredo Gomez pour la Rieju MR

Discipline particulièrement exigeante et spectaculaire, le championnat du monde Hard Enduro voit régulièrement briller le pilote espagnol Alfredo Gomez.

Représentant du team Rieju Factory Racing, Alfredo Gomez connaît désormais l’honneur d’avoir droit à une série limitée de la MR à son nom : la Rieju Hard Enduro Alfredo Gomez.

Un modèle produit à seulement 100 exemplaires et qui hérite de l’ADN de compétitrice de la moto engagée championnat du monde, et se démarque de la version standard par une livrée inédite, arborant notamment le numéro 89 du champion espagnol, mais aussi des équipements exclusifs.

Elle dispose ainsi de nombreux éléments essentiels à la pratique de cette spécialité qui sont exactement les mêmes que ceux dont le pilote espagnol profite en compétition dans le championnat du monde de Hard Enduro.

Ainsi, et contrairement à l'Enduro, le Hard Enduro exige une puissance immédiate et explosive pour pouvoir affronter les pistes difficiles qui caractérisent cette discipline. Des modifications ont donc été apportées au niveau du cylindre, tandis qu’un échappement OXA "Alfredo Gómez" personnalisé, une transmission raccourcie (pignon de douze dents) et un carburateur Keihin PWK 36 spécifique ont été ajoutés à la dotation de la moto.

La série limitée présente également des équipements exclusifs comme les poignées avant et arrière et les repose-pieds en acier inoxydable, des couvre carter et un sabot moteur protecteurs, un radiateur équipé d'un ventilateur électrique qui s'active automatiquement pour éviter la surchauffe (un élément partagé avec le modèle MR Pro), un phare LED des pneus Mitas Terraforce, spécifique à ce sport et identique à ceux qu'Alfredo Gómez utilise en championnat du monde.

La nouvelle Rieju MR Hard Enduro Alfredo Gomez est déjà disponible et affichée à partir de 10 399 €.