Une version racing exclusive pour la BMW R Nine T

Atelier de préparation situé à Chauvigny, près de Poitiers, dans la Vienne (86), FCR Original vient de lever le voile sur l’ultime création de sa gamme BMW Nine T Urban.

Une déclinaison originale au look racing réalisée à la demande pour un client, qui fait de cette préparation un modèle à part dans l’univers essentiellement urbain et rétro des customisations signées FCR.

L’esprit course de cette BMW R Nine T, mécaniquement identique au modèle standard, est d’abord souligné par un remarquable travail de peinture, avec une combinaison de plusieurs teintes. Le rouge et noir sont sublimés par l’utilisation de feuilles d’or, formant un discret mais efficace liseré sur les deux côtés du réservoir de la moto.

La feuille d’or que l’on retrouve également sur les plaques de numéros, affichant le chiffre fétiche de son futur propriétaire, tandis que les jantes y font aussi écho avec une peinture or.

Les fins observateurs remarqueront sans doute le vernis brillant, venant contraster avec la peinture mate.

Les caches culbuteurs, habituellement noirs, ont été peints pour en rehausser les griffes, et la selle en cuir perforé, réalisée sur mesure, est pour sa part soulignée d’un petit rappel bleu/blanc/rouge.