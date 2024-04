Une Vespa en édition limitée pour célébrer les 140 ans de Piaggio

Dans quelques jours (du 18 au 21 avril), les passionnés de Vespa se retrouveront à Pontedera, non loin de Pise, en Italie, pour les Vespa World Days 2024. Un évènement qui rassemble des milliers de Vespisti, ainsi que des Vespa Clubs venant de 66 pays.

Pour marquer le coup et célébrer en même temps les 140 ans de Piaggio, firme née en 1884, Vespa y présentera une édition spéciale basée sur son modèle Vespa GTV. On y retrouvera donc le moteur monocylindre 300 HPE à refroidissement liquide développant 24 chevaux, soit la puissance la plus importante pour un modèle de Vespa, mais aussi l’instrumentation numérique, le démarrage sans clé, le contrôle de traction, l’ABS et la connectivité smartphone via l’application Vespa MIA.

La livrée de la Vespa 140, dont on ignore encore le tarif, est en revanche inédite, aux couleurs de Piaggio, teintée de bleu et blanc avec des finitions noires (échappement, repose-pieds passager), et est complétée d’une plaque numérotée ainsi que d’un logo spécial pour les 140 ans de Piaggio.

Un scooter très exclusif puisque seuls 140 exemplaires seront produits, et qu’il ne sera possible de les commander que durant les Vespa World Days, sur Internet ou directement sur place.

Un modèle qui devrait ravir les collectionneurs et devenir rapidement collector.