Vente le 18 mai à Solterre (45): 52 machines vous attendent

Nous reprenons la direction de Solterre dans le Loiret pour une nouvelle vente aux enchères intéressante. En effet, ce sont cent lots qui seront proposés ce samedi 18 mai à partir de 10 heures pour les motos et dès 14 heures pour l'automobilia et les voitures.

Cette vente sera retransmise en direct sur interencheres.com et ce même site vous indiquera les frais et les différentes modalités concernant cette vacation.

Avant de voir ce qui vous attend du côté des motos, intéressons-nous aux engins à trois et quatre roues.

La mode des ATC dans les années quatre-vingts n'a pas duré longtemps, les autorités jugeant ces engins instables et dangereux. La loi n'étant pas rétroactive, cet exemplaire avec carte grise française peut circuler sur la route avec un permis moto, bien sûr, mais également avec un permis B. En bon état avec de nombreuses pièces mécaniques changées, son estimation a été fixée entre 2 300 et 3 000 euros

ATC Italjet 125 cm3 1986

Avec une roue de plus, ce quad Polaris vous apportera sécurité et performances avec son bicylindre 850 cm3. En bon état avec une grosse révision et des factures pour un montant de 1 855 euros, son estimation est proposée entre 6 500 et 8 000 euros. Un autre quad de chez Masai en 800 cm3 en très bon état ouvrira la vente (estimation entre 3 500 et 4 500 euros).

Quad Polaris Sportman XP 850 m3 2010

Le side-car, c'est l'encombrement d'une voiture et les inconvénients de la moto. Mais ces engins atypiques sont tellement attachants qu'on leur pardonne tout, à condition d'avoir trouvé le mode d'emploi quant à sa conduite. Cette Honda 1100 Gold Wing de 1981 s'est vue greffer un side-car que je n'ai pas identifié (EZS, EML, Choda...?). Si un spécialiste peut éclairer ma lanterne... À réviser, on en attend entre 3 500 et 5 000 euros.

Honda 1100 Gold Wing 1981 attelée

Là, c'est un attelage réalisé directement chez Harley-Davidson, la marque proposant ce type de véhicule depuis très longtemps (avant la première guerre mondiale). Cette version de 1987 n'a que 14 326 kilomètres à son compteur mais il a dû être mal stocké et les chromes s'en souviennent... L'estimation, entre 7 000 et 9 000 euros, semble un peu élevée avec un passage obligatoire en carte grise "collection" via la FFVE.

Harley-Davidson 1340 FLH 1987 avec side-car